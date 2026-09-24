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Україну накриває потужний циклон: синоптики забили тривогу і назвали небезпечні регіони (мапа)
Синоптики детально розповіли, які регіони опиняться під «ударом» негоди 24 вересня та коли температура в Україні підніметься до +20 градусів.
Більшість областей України 24 вересня опиняться під впливом активного південного циклону, який принесе сильні дощі та шквальний вітер, проте вже на вихідних синоптики прогнозують повернення тепла.
Зокрема, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує 24 вересня в Україні сильні дощі з можливими грозами, які «накриють» північні та центральні області України, де очікується найхолодніша погода — від +10 до +13 градусів тепла.
На сході та півдні помірні опади чергуватимуться з проясненнями, а на заході суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря в цих регіонах становитиме від +14 до +19 градусів тепла. За словами Діденко, поступове потепління розпочнеться від 25–26 вересня.
Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 24 вересня активний циклон поступово залишатиме територію України, тому дощів стане менше.
Температура повітря вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів тепла.
«За попередніми модельними оцінками, у найближчі вихідні завдяки впливу погожого антициклону потеплішає до 18-20º. Осінь ще зігріє, а ліси після дощів можуть порадувати любителів „тихого полювання“, — зазначає Постригань.
За даними Українського гідрометцентру, 24 вересня активний південний циклон спричинить дощі майже по всій Україні, крім західних областей. У Київській, Чернігівській та більшості центральних областей очікуються значні зливи з грозами, а на Лівобережжі — пориви вітру 15–20 м/с, через що оголошено жовтий рівень небезпечності.
Температура повітря вдень становитиме від +11 до +16 градусів тепла, на півдні — до +19, а в Карпатах буде найпрохолодніше — від +7…+12 градусів тепла.
Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди на 24 вересня для великих міст України.