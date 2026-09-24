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Магнітна буря 24 вересня: яка її потужність
За даними науковців, можливе незначне посилення геомагнітних умов.
У четвер, 24 вересня, активність Сонця підвищиться. Магнітна буря підніметься до червоного рівня — К-індексу 5,3.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Упродовж першого прогнозованого періоду очікується надходження високошвидкісного потоку від рекурентної корональної діри позитивної полярності. Геомагнітна активність може сягнути рівня STORM G1. Втім, згодом метеоумови покращаться.
Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.