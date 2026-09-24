Магнітна буря 24 вересня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

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У четвер, 24 вересня, активність Сонця підвищиться. Магнітна буря підніметься до червоного рівня — К-індексу 5,3.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Упродовж першого прогнозованого періоду очікується надходження високошвидкісного потоку від рекурентної корональної діри позитивної полярності. Геомагнітна активність може сягнути рівня STORM G1. Втім, згодом метеоумови покращаться.

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Магнітна буря 24 вересня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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