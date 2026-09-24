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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 24 вересня: яка її потужність

За даними науковців, можливе незначне посилення геомагнітних умов.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 24 вересня, активність Сонця підвищиться. Магнітна буря підніметься до червоного рівня — К-індексу 5,3.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Упродовж першого прогнозованого періоду очікується надходження високошвидкісного потоку від рекурентної корональної діри позитивної полярності. Геомагнітна активність може сягнути рівня STORM G1. Втім, згодом метеоумови покращаться.

Магнітна буря 24 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 24 вересня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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