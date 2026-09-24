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- Категорія
- Війна
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Заяви Зеленського та масштабна атака Росії на Україну: головні новини ночі 24 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 вересня 2026 року:
Україна готова зупинити далекобійні удари по РФ: Зеленський назвав умову Читати далі –>
РФ атакувала Одесу: пошкоджені медичний та освітній заклади Читати далі –>
РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки Читати далі –>
У Києві уламки ракети впали біля пологового будинку: кількість жертв та постраждалих зростає Читати далі –>
РФ вдарила по Києву під час розмови Зеленського з конгресменами про санкції: президент закликав США відповісти Читати далі –>
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