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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3559
Час на прочитання
1 хв

Заяви Зеленського та масштабна атака Росії на Україну: головні новини ночі 24 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Нічна атака

Нічна атака / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 вересня 2026 року:

  • Україна готова зупинити далекобійні удари по РФ: Зеленський назвав умову Читати далі –>

  • РФ атакувала Одесу: пошкоджені медичний та освітній заклади Читати далі –>

  • РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки Читати далі –>

  • У Києві уламки ракети впали біля пологового будинку: кількість жертв та постраждалих зростає Читати далі –>

  • РФ вдарила по Києву під час розмови Зеленського з конгресменами про санкції: президент закликав США відповісти Читати далі –>

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