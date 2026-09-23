ТЦК чи ВЛК «загубили» медичні довідки: як довести діагноз і уникнути незаконної мобілізації

ТЦК чи ВЛК «загубили» медичні довідки / © ТСН.ua

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У роботі ВЛК та ТЦК нерідко трапляються інциденти, коли документи військовозобов’язаних громадян «губляться», внаслідок чого людину з реальними діагнозами визнають придатною до військової служби та мобілізують. Як довести, що ви маєте довідки, і уникнути незаконної мобілізації?

Про це пише «Телеграф».

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На ВЛК та ТЦК «загубили» медичні довідки: як довести факт хвороби

У таких суперечках законодавство чітко визначає: саме державна установа має доводити законність і обґрунтованість власного рішення, а не громадянин.

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Порядок медичного огляду призовників, військовозобов’язаних та військовослужбовців детально описаний у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (наказ Міністерства оборони від 14 серпня 2008 року № 402).

Адвокатка Олена Воронкова пояснює, що лікарі комісії мають повний доступ до баз Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тож людям, які мають проблеми зі здоров’ям, варто заздалегідь перевіряти, чи внесено до електронної картки всю історію їхнього лікування.

Якщо ж військовозобов’язаний має додаткові виписки, аналізи чи довідки, яких немає в електронній системі, адвокатка радить передавати їх комісії окремо — саме ці папери можуть виявитися ключовими для формування об’єктивного висновку.

Правозахисники наполегливо рекомендують передавати медикам не оригінали документів, а завірені копії. Це базовий запобіжний захід, який захистить вас від втрати документів та небажаних наслідків.

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«Якщо цього зробити немає можливості й документи вже втрачено особою через те, що вона віддала їх у ТЦК чи на ВЛК, і там їх загубили, то є сенс зробити запит на отримання копій документів, на підставі яких було здійснено огляд та висновок», — пояснює фахівчиня.

Подання такого запиту веде до двох можливих сценаріїв: або матеріали піднімуть із архіву й знайдуть, або стане зрозуміло, що комісія винесла свій вердикт за відсутності повного пакета медичних документів. У другому випадку це дає підстави для оскарження ухваленого рішення, адже такий розгляд свідчить про неповноту або помилковість.

Головна помилка полягає в тому, що військовозобов’язані часто намагаються оскаржити сам факт того, що службові особи втратили їхні довідки. Проте тут постає серйозний юридичний нюанс:

«За законодавством у цій категорії справ саме на уповноважені органи покладено обов’язок доводити правомірність своїх дій. Однак для того, щоб щось оскаржувати, треба мати підтвердження того, що особа документи подавала. На практиці дуже рідко особи, які віддали документи при проходженні огляду, мають підтвердження передачі».

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Саме тому письмово фіксуйте будь-яке подання медичних довідок до ВЛК чи ТЦК — вимагайте розписку про отримання, подавайте через канцелярію з фіксацією вхідного номера або надсилайте поштою з описом вкладення.

Що робити далі

Подання клопотання про надання копій матеріалів працює не завжди. Якщо ТЦК або ВЛК ігнорують звернення чи надсилають відмову, вам залишається звернутися до суду. У таких випадках суди часто стають на сторону громадян та розмежовують відповідальність.

Зокрема, П’ятий апеляційний адміністративний суд під час розгляду справи № 420/15848/25 підкреслив: втрата відповідачем медичної документації не може бути підставою для примусового відправлення громадянина на повторний огляд ВЛК, якщо позивач має докази первинного проходження комісії.

Якщо ваші документи загадково «зникли» під час відправки до ТЦК чи ВЛК, дотримуйтеся такого алгоритму дій:

Оформіть і надішліть офіційну заяву про надання копій документів, що стали основою для прийняття висновку, обов’язково зафіксуйте факт її подання. Збережіть будь-які письмові докази передачі довідок: підписану розписку, штамп канцелярії з вхідним номером або поштовий опис вкладення. Якщо вас ігнорують або дають негативну відповідь, подавайте позов до адміністративного суду для скасування постанови ВЛК через її неповноту та необґрунтованість.

Мобілізація в Україні — останні новини та правила:

Нагадаємо, українським чоловікам з досягненням 25-річного віку більше не потрібно особисто відвідувати ТЦК та СП для зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного. Протягом 30 днів центр комплектування самостійно вносить зміни до Єдиного державного реєстру та оновлює військовий статус громадянина.

Крім того, після досягнення 25 років чоловікам автоматично надається первинне військове звання «солдат (матрос) запасу». Такі процедури передбачені оновленим положенням про ТЦК та СП, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №154.

Наявність офіційного бронювання не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку дотримуватися правил обліку. Якщо заброньованому працівнику вручили повістку з дотриманням усіх процедур, він зобов’язаний з’явитися до ТЦК та СП. Сам факт виклику зазвичай потрібен для звірки даних чи формальностей i не означає автоматичної мобілізації. При цьому відмова від поштового конверта або відсутність за адресою вважаються належним оповіщенням.

Ігнорування повістки без поважних причин тягне за собою адміністративну відповідальність. Військкомати можуть передавати дані порушника до системи МВС, після чого поліція має право здійснити адмінзатримання та примусово доставити чоловіка до ТЦК.

Застосування таких заходів не скасовує бронювання миттєво, проте перебування у розшуку унеможливить його подальше продовження. У разі неможливості прибути у вказаний день, про це слід офіційно повідомити ТЦК.

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