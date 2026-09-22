Відстрочку від мобілізації тепер можна оформити по-новому: у Міноборони пояснили алгоритм дій

Відстрочка / © Міноборони України

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Військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку й отримали іншу підставу для її надання, тепер можуть переоформити її через ЦНАП. На час розгляду заяви попередня відстрочка залишається чинною.

Про це йдеться на сайті Міноборони України.

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Для військовозобов’язаних — це можливість змінити підставу відстрочки за зрозумілою процедурою. Для держави — це актуальні дані в реєстрі Оберіг та єдиний порядок опрацювання таких заяв.

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Як переоформити відстрочку через ЦНАП

Особисто зверніться до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави.

Повідомте адміністратора, що вже маєте відстрочку й хочете змінити її підставу. Він сформує заяву та передасть її разом із документами на розгляд.

Під час подання заяви система перевірить у реєстрі Оберіг, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи маєте чинну відстрочку та коли закінчується строк її дії.

Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку.

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Що буде з чинною відстрочкою під час переоформлення

Поки комісія розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти.

Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру Оберіг інформації про відстрочку за новою підставою.

Якщо відмовлять, попередня відстрочка діятиме до завершення її строку.

Чи можна переоформити відстрочку на бронювання

Ні. Через ЦНАП не можна перейти з відстрочки на бронювання або з бронювання на відстрочку.

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Для бронювання діє окрема процедура.

Як скасувати відстрочку

Скасувати відстрочку через ЦНАП неможливо. Якщо вам потрібно припинити її дію, зокрема щоб надалі оформити бронювання, зверніться із заявою до ТЦК та СП.

Якщо потрібно продовжити відстрочку за тією самою підставою

Звертайтеся до ЦНАП, коли до завершення чинної відстрочки залишилося 30 днів або менше. Якщо більше — система автоматично відмовить у продовженні.

Для зміни підстави відстрочки це обмеження не діє — звернутися до ЦНАП можна будь-коли протягом строку її дії.

Зазначимомо, Кабмін ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов’язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів.

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