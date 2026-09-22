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До 71 тисячі гривень на місяць: хто з родин зможе отримати максимальну державну підтримку
Деякі українські родини зможуть отримати додаткову щомісячну допомогу від держави.
Держава може спрямовувати до 71 тисячі гривень на місяць на підтримку родини, в якій дитина або доросла людина з тяжкою інвалідністю потребує комплексного догляду. Однак ця сума не означає, що всі кошти родина отримає безпосередньо на банківський рахунок.
Про це пише «Судово-юридична газета».
Особливості такої підтримки висвітла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Що входить до суми 71 тисяча гривень
За словами Третьякової, йдеться про загальний грошовий еквівалент державної допомоги — тобто як виплат, так і послуг, які держава оплачує для конкретної родини.
Підтримка складатиметься з двох основних частин.
Перша — безпосередні грошові виплати. До них належатимуть базова допомога та надбавка на догляд, якщо людина має на неї право.
Друга частина — це соціальні та інші необхідні послуги. Зокрема, держава може оплачувати професійний догляд, реабілітацію, допомогу спеціалістів, супровід або денний догляд.
Такі послуги надаватимуть комунальні або приватні установи, а їхню вартість покриватимуть коштом державного бюджету.
Третьякова пояснила, що максимальна сума у 71 тисячу гривень може формуватися у випадках, коли людині потрібен широкий комплекс реабілітаційних, медичних і соціальних послуг одночасно з грошовою допомогою.
Чи отримає родина всі 71 тисячу гривень на картку
Ні. Безпосередньо родині виплачуватимуть лише кошти, передбачені як базова допомога та надбавка на догляд.
Інша частина суми — це вартість послуг, необхідних людині з інвалідністю. Тобто ці кошти не надходитимуть родині готівкою або на банківський рахунок, а спрямовуватимуться на оплату відповідної допомоги.
Водночас 71 тисяча гривень не є фіксованою виплатою, гарантованою кожній родині. Загальний обсяг підтримки залежатиме від індивідуальних потреб людини та переліку послуг, які їй необхідні.
Як зміняться виплати з 2027 року
Із 1 січня 2027 року має змінитися система державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства.
Виплата складатиметься з двох компонентів — гарантованої базової допомоги та окремої надбавки на догляд за наявності відповідного права.
Для дітей з інвалідністю підгрупи А базова допомога становитиме 8 тисяч гривень, ще 8 тисяч гривень передбачатиметься як надбавка на догляд.
Для інших дітей з інвалідністю, які потребують догляду та мають відповідне підтвердження, базова допомога становитиме 8 тисяч гривень, а надбавка на догляд — 4 тисячі гривень.
Нові правила передбачені законом №4955-IX. Основні положення документа мають набути чинності 1 січня 2027 року.
Як ми писали, за програмою «Зимова підтримка» у сезоні 2026–2027 років окремі категорії українців можуть отримати понад 19 тисяч гривень допомоги від держави. Йдеться про виплати на підготовку до опалювального сезону. Право на кошти мають, зокрема, люди з інвалідністю, окремі категорії пенсіонерів, сім’ї з дітьми, одинокі матері, багатодітні родини, прийомні та патронатні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, а також отримувачі допомоги на проживання ВПО та житлових субсидій. Подати заяву на виплату можна від 1 вересня до 30 жовтня 2026 року — залежно від категорії, звернувшись до Пенсійного фонду, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування.