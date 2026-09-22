ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
3 хв

До 71 тисячі гривень на місяць: хто з родин зможе отримати максимальну державну підтримку

Деякі українські родини зможуть отримати додаткову щомісячну допомогу від держави.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Виплати

Виплати

Держава може спрямовувати до 71 тисячі гривень на місяць на підтримку родини, в якій дитина або доросла людина з тяжкою інвалідністю потребує комплексного догляду. Однак ця сума не означає, що всі кошти родина отримає безпосередньо на банківський рахунок.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Особливості такої підтримки висвітла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Що входить до суми 71 тисяча гривень

За словами Третьякової, йдеться про загальний грошовий еквівалент державної допомоги — тобто як виплат, так і послуг, які держава оплачує для конкретної родини.

Підтримка складатиметься з двох основних частин.

Перша — безпосередні грошові виплати. До них належатимуть базова допомога та надбавка на догляд, якщо людина має на неї право.

Друга частина — це соціальні та інші необхідні послуги. Зокрема, держава може оплачувати професійний догляд, реабілітацію, допомогу спеціалістів, супровід або денний догляд.

Такі послуги надаватимуть комунальні або приватні установи, а їхню вартість покриватимуть коштом державного бюджету.

Третьякова пояснила, що максимальна сума у 71 тисячу гривень може формуватися у випадках, коли людині потрібен широкий комплекс реабілітаційних, медичних і соціальних послуг одночасно з грошовою допомогою.

Чи отримає родина всі 71 тисячу гривень на картку

Ні. Безпосередньо родині виплачуватимуть лише кошти, передбачені як базова допомога та надбавка на догляд.

Інша частина суми — це вартість послуг, необхідних людині з інвалідністю. Тобто ці кошти не надходитимуть родині готівкою або на банківський рахунок, а спрямовуватимуться на оплату відповідної допомоги.

Водночас 71 тисяча гривень не є фіксованою виплатою, гарантованою кожній родині. Загальний обсяг підтримки залежатиме від індивідуальних потреб людини та переліку послуг, які їй необхідні.

Як зміняться виплати з 2027 року

Із 1 січня 2027 року має змінитися система державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства.

Виплата складатиметься з двох компонентів — гарантованої базової допомоги та окремої надбавки на догляд за наявності відповідного права.

Для дітей з інвалідністю підгрупи А базова допомога становитиме 8 тисяч гривень, ще 8 тисяч гривень передбачатиметься як надбавка на догляд.

Для інших дітей з інвалідністю, які потребують догляду та мають відповідне підтвердження, базова допомога становитиме 8 тисяч гривень, а надбавка на догляд — 4 тисячі гривень.

Нові правила передбачені законом №4955-IX. Основні положення документа мають набути чинності 1 січня 2027 року.

Як ми писали, за програмою «Зимова підтримка» у сезоні 2026–2027 років окремі категорії українців можуть отримати понад 19 тисяч гривень допомоги від держави. Йдеться про виплати на підготовку до опалювального сезону. Право на кошти мають, зокрема, люди з інвалідністю, окремі категорії пенсіонерів, сім’ї з дітьми, одинокі матері, багатодітні родини, прийомні та патронатні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, а також отримувачі допомоги на проживання ВПО та житлових субсидій. Подати заяву на виплату можна від 1 вересня до 30 жовтня 2026 року — залежно від категорії, звернувшись до Пенсійного фонду, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie