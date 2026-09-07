Українцям виплатять майже 20 тисяч грн на зиму: хто має право на допомогу

Соціальна допомога на проходження зими

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Уряд запускає нові соціальні виплати — це одноразова грошова допомога для мешканців прифронтових територій на час зими. Одноразову допомогу в розмірі 19 400 гривень призначать людям, які проживають у зонах високого ризику та потребують ресурсу для проходження холодів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Українці отримають по 19400 грн на проходження зими: хто має право

Таку фінансову допомогу отримають понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах.

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«Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону», — пише прем’єр.

За словами очільника уряду, ця підтримка спрямована на українців, які її найбільше потребують. До переліку отримувачів увійшли люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, одержувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері, родини, які виховують дітей з інвалідністю, а також дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

Для реалізації цієї програми уряд залучив 7,4 мільярда гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частина цих коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через спеціальний гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Щоб оформити виплату, громадянам необхідно подати відповідну заяву до 30 жовтня. Зробити це можна через органи Пенсійного фонду, центри надання адміністративних послуг або через представників місцевої влади.

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Нараховані кошти можна буде отримати на власний банківський рахунок або готівкою через відділення Укрпошти.

Хто може безкоштовно отримати дрова, вугілля та газ у балонах

Нагадаємо, 2026 року власники будинків без централізованого тепла та газу можуть отримати одноразову державну субсидію на купівлю твердого палива та скрапленого газу.

На тверде паливо (дрова, вугілля) виділяють 9205,14 грн із розрахунку двох тонн на сім’ю. Допомога на балонний газ залежить від кількості мешканців: від 920,52 грн за два балони для 1–2 осіб до 1841,04 грн за чотири балони для родин із 5 і більше осіб. Ця підтримка є самостійною виплатою і не заважає отриманню субсидій на інші комунальні послуги.

Для призначення допомоги на опалювальний сезон 2026–2027 років заяви та декларації про доходи й витрати слід подати до 31 грудня 2026 року. У разі потреби можуть знадобитися договір оренди житла чи документи про реструктуризацію боргу. Оформити субсидію можна особисто через ПФУ, ЦНАП або місцеву владу, а також дистанційно на вебпорталі Пенсійного фонду.

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