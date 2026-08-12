Безкоштовні дрова, вугілля, газ у балонах: хто може отримати 2026 року

Субсидія на дрова та газ

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У 2026 році власники будинків без централізованого тепла та газових мереж можуть претендувати на державну допомогу для покупки твердого палива та скрапленого газу. Фахівці розповіли, які суми передбачені на дрова, вугілля і балонний газ, які документи слід підготувати для цього та в які терміни потрібно подати заяву.

Скільки коштів виділяють на паливо

Субсидія на тверде паливо та скраплений газ виплачується один раз на опалювальний сезон. Розмір допомоги для кожної сім’ї розраховується індивідуально:

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Тверде паливо (дрова, вугілля).: Сума допомоги становить 9205,14 гривні, виходячи з норми дві тонни на сім’ю.

Балонний газ. Розмір залежить від кількості людей у сім’ї: 1–2 особи — 920,52 гривні (два балони); 3–4 особи — 1380,78 гривні (три балони); 5 і більше осіб — 1841,04 гривні (чотири балони).



Ця виплата не перешкоджає отриманню субсидії на інші комунальні послуги, такі як електроенергія, вода чи вивезення сміття.

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Документи та порядок оформлення

Для призначення допомоги на опалювальний сезон 2026–2027 років необхідно подати звернення до 31 грудня 2026 року.

Необхідний пакет документів включає:

заяву про призначення субсидії;

декларацію про доходи та витрати сім’ї.

У разі потреби органи соцзахисту можуть додатково вимагати договір оренди житла або документ про реструктуризацію чи погашення боргу за комунальні послуги.

Куди звертатися

Оформити субсидію можна кількома зручними способами:

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Звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Подати документи через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Звернутися до уповноважених представників органів місцевого самоврядування.

Скористатися інтернетом та подати заяву дистанційно через офіційний сайт Пенсійного фонду.

Важливо пам’ятати, що субсидія на дрова, вугілля та скраплений газ є самостійною виплатою і ніяк не перешкоджає отриманню звичайної субсидії на інші комунальні послуги, такі як електроенергія, водопостачання чи вивезення побутових відходів.

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