Майбутнє фронту: галузь Мідл-страйків невпинно розвиватиметься протягом найближчого року

Реклама

Про це в колонці для NV Бізнес пише начальник управління БпС 7 Корпусу швидкого реагування ДШВ Денис Поляченко

Галузь розвиватиметься не лише кількісно, але й якісно. За словами автора, розшириться спеціалізація: з`являться вузькопрофільні борти, зокрема розвідувальні та ті, які призначені виключно для ударів по бронетехніці або для полювання на логістичні колони.

Реклама

Аби за допомогою Мідл-страйків повністю контролювати тил ворога, потрібен системний підхід. Він, за словами підполковника, полягає не лише у стабільних поставках комплектуючих та масштабуванні виробництва, а насамперед — у злагодженій роботі операторів, аналітиків та інженерів, у чіткій взаємодії між різними підрозділами.

Реклама

Майбутнє фронту диктуватимуть групи дронів, вважає Поляченко. Вже незабаром на полі бою з’являться комплекси, в яких у кожного БПЛА своя роль — один шукає ціль, інший — ретранслює дані, а третій — безпосередньо здійснює ураження. Пріоритети в повітрі визначатиме штучний інтелект.

В авангарді залучення ШІ до бойових дій у небі — 7 Корпус швидкого реагування ДШВ. Десантники використовують алгоритми для аналізу розвідувальної інформації. Відомості з розвідувальних «крил» доповнюються даними радіоелектронної та видової розвідки. Швидкість розшифровки розрізнених даних та перетворення їх на координати безпосередньо впливає на шанси ворога змінити позицію.

Автор зазначає: Мідл-страйки — не рятівна паличка, яка сама по собі виграє війну. Натомість це потужний інноваційний засіб, який якісно та результативно доповнює роботу артилерії та наземних підрозділів.

Новини партнерів