Миколаїв пережив атаку / © Associated Press

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Сьогодні вдень, 2 жовтня, ворог знову атакував Миколаїв. Попередньо, ракетами та ударними БпЛА.



Про це повідомили в ОВА.

За попередніми даними, постраждали троє чоловіків. Усіх госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. Крім того, пошкоджені об’єкти портової та цивільної інфраструктури, адміністративні, виробничі й складські приміщення, офісна будівля, готельно-ресторанний комплекс та СТО.

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Атака по Україні 2 жовтня — останні новини

Ранок 2 жовтня у Києві розпочався з масштабних заторів через обмеження руху мостами після нових російських атак. Найскладніша ситуація утворилася на шляхах між лівим і правим берегами столиці — затори фіксують, зокрема, на Печерську та Дніпровській набережній.

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Росія атакувала дронами Рівненську область: через пошкодження цивільного підприємства та займання рятувальники евакуювали мешканців прилеглих будинків. За попередніми даними ОВА, минулося без постраждалих, на місці працюють екстрені служби.

Окупанти вдарили по Лубенському району Полтавської області. Без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів. Попередньо, минулося без постраждалих.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі російські загарбники атакували Україну 108 ударними безпілотниками. Запускали БпЛА типу Shahed, зокрема 47 реактивних, а також «Гербери» та дрони-імітатори «Пародія».

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