РФ атакує мости у столиці / © Reuters

Реклама

У Києві терміново скликається Рада оборони.

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації (КМВА) Катерина Поп в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

Реклама

За її підсумками мають визначити, як буде організовано рух мостами столиці найближчого тижня.

Реклама

Деталі від Кличка

«Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві. Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки. З урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами в місті. Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади. Обговорили також питання про рух зеленої гілки метро. Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури», — зазначив мер столиці.

Ситуація з мостами у Києві — що відомо

Російські війська атакували Південний міст у Києві, через що довелося тимчасово обмежити рух переправою. Труднощі виникли також на мосту Патона та на мосту Метро. Унаслідок цього 2 жовтня утворилися величезні затори, а деякі люди були змушені діставатися з одного берега столиці на інший пішки.

У Києві через обмеження руху змінилася ситуація на трьох мостах через Дніпро:

Південний міст повністю закритий для руху транспорту з обох боків.

На мосту Метро рух у напрямку з лівого на правий берег частково обмежили — транспорт пропускають однією смугою.

На мосту Патона повністю обмежили рух транспорту з правого на лівий берег.

Автобуси №22, 91, 51, 55, 115 та 118-Д курсують через Дарницький міст. Змінено також рух тролейбусів: маршрут №43: Кібернетичний центр — площа Либідська; маршрут №50: вул. Милославська — Дарницька площа. Автобус №1-М курсує через Подільський міст.

Що передувало

1 жовтня Росія двічі вдарила по Південному мосту. Вранці 2 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про нове влучання у Південний міст.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів