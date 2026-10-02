Хто готував атаку на український літак: журналісти викрили росіянина, пов’язаного з ГРУ

Хто готував атаку на український літак у Лейпцигу / © УНІАН

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Журналісти виявили підозрюваного в організації спроби підриву в німецькому аеропорту Лейпциг-Галле. Ним виявився російський байкер Олег Льовушкін. Він пов’язаний із керівництвом диверсійного напрямку російської військової розвідки.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

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Причетним до інциденту в аеропорту Лейпциг-Галле виявився росіянин

У матеріалах розслідування йдеться, що Льовушкін спланував операцію, під час якої безпілотник із прикріпленою жерстяною банкою з вибухівкою врізався у крило українського вантажного літака. Детонації не відбулося, але вибух міг спричинити масштабну пожежу та завдати катастрофічних руйнувань аеропорту.

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Цей інцидент вважають черговим сигналом про готовність Кремля здійснювати безпосередні диверсії на території європейських держав, які продовжують підтримувати Україну.

На перший погляд, підозрюваний Льовушкін — сімейний чоловік, який захоплюється риболовлею, лижами та мотопробігами. 2019 року він брав участь у моторалі через усю Росію до анексованого Криму. Проте насправді він працює на спецслужби, пишуть розслідувачі.

Вдалося з’ясувати, що влітку Льовушкін прибув до Німеччини через Туреччину. За тиждень до інциденту він орендував автомобіль в аеропорту Берліна й відвідував ймовірні місця схованок зі зброєю та вибухівкою. Бази даних геолокації свідчать, що 31 липня він проводив розвідку біля терміналів у Лейпцигу.

Вважається, що саме він організував доставлення 1,8 кг вибухівки Semtex, яку ввезли до Німеччини з Болгарії та Сербії у прихованих порожнинах вантажівок. Для виконання завдання він залучив іншого чоловіка — громадянина Білорусі Андрія Каршакова.

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За п’ять днів після розвідки дрон, споряджений вибухівкою, врізався у крило українського літака Ан-124 «Руслан», що належить компанії «Антонов». Літак мав на борту близько 25 тисяч літрів пального. Безпілотник упав на бетон і не здетонував.

На місці події правоохоронці виявили уламки ще двох дронів, а на сусідньому дереві — кустарно встановлену антенну систему для ретрансляції сигналу керування.

На фрагменті рукавички, прикріпленому до антени, експерти виявили ДНК Каршакова, чий профіль вже перебував у базах даних Фінляндії та Литви через попередні кримінальні правопорушення. Попри те, що німецьким спецслужбам було відомо про зв’язки Льовушкіна з ГРУ ще під час його в’їзду до країни, зовнішнє спостереження за ним з невідомих причин не встановили.

Мережа працівників ГРУ у Європі

Гриф секретності з документів розвідувальних служб Німеччини, Литви та Польщі розкриває зв’язки Льовушкіна з Денисом Смольяніновим — куратором диверсійних операцій ГРУ в Європі, проти якого торік запровадила санкції Велика Британія.

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За даними розвідки Литви, Смольянінов очолює український напрямок у ГРУ та спеціалізується на психологічних і підривних операціях у Telegram-каналах.

Аналіз показав, що саморобна вибухівка з Лейпцига є ідентичною іншій вибухівці, яку вилучали під час зірваних диверсій у Польщі та Литві. Польські слідчі пов’язали Каршакова з підпалом будівельного гіпермаркету в Лодзі 2024 року.

Спецслужби вважають, що за цими подіями стоїть елітний підрозділ ГРУ — військова частина 29155 та в/ч 52659 — спецслужба особливих операцій. До їхньої роботи також відносять пожежу на складі DHL у Бірмінгемі, вибухи та підпали на транспортних вузлах біля Варшави, диверсію в магазині Ikea у Вільнюсі та підпал поштового відділення в Бухаресті рік тому.

У Кремлі прагнуть залякати європейців та змусити їх відмовитися від допомоги Україні.

Високопоставлений чиновник німецької розвідки зазначив, що Німеччина перетворюється на повноцінну арену дій російських спецслужб.

У російському посольстві в Берліні відкинули всі звинувачення, назвавши їх «новою хвилею антиросійської істерії в Європі» та «безпідставними закидами».

Спроба атаки на український літак у Лейпцигу: головне

Нагадаємо, в аеропорту Лейпциг-Галле у Німеччині біля українського вантажного літака «Антонов» виявили дрон із вбудованим детонатором та 800 грамів вибухівки Semtex і ПЕТН. За даними слідства, пристрій не здетонував лише через несправність детонатора, проте фахівці зазначають, що такої кількості вибухівки вистачило б для серйозного пошкодження корпусу літака. Через інцидент експерти провели контрольований підрив, а роботу аеропорту тимчасово обмежили.

Того ж дня стався ще один пов’язаний інцидент: вантажний борт, змушений змінити маршрут через закриття аеропорту, зіткнувся у повітрі з невідомим об’єктом та дістав незначні пошкодження передньої частини. Поліція Нижньої Саксонії та Федеральне міністерство внутрішніх справ класифікують це як можливе порушення державної безпеки.

У МЗС України підтвердили, що українські літаки не пошкоджено, а потерпілих немає. Розслідування за фактом події ведуть підрозділ прокуратури Саксонії з протидії екстремізму та німецький центр боротьби з тероризмом. Правоохоронці відпрацьовують різні версії, зокрема, діяльність російських ДРГ та втручання іноземної держави.

Аеропорт Лейпциг-Галле є ключовою базою Antonov Airlines за межами України, а також важливим європейським вузлом авіалогістики й постачання зброї. Посол України в Берліні Олексій Макеєв та глава МВС Німеччини Александер Добріндт заявили, що цей випадок має всі ознаки професійно спланованої гібридної атаки з боку Росії.

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