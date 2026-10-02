Чому варто закривати кришку унітазу: що кажуть сантехніки, науковці та фен-шуй

Чи потрібно закривати кришку унітазу

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Закривати кришку унітазу радять з різних причин. Одні пов’язані з гігієною та ризиком засмічень, інші — з фен-шуй і побутовими повір’ями. Саме тому важливо розрізняти практичні аргументи та символічні уявлення.

Що кажуть сантехніки

З погляду сантехніки головна перевага закритої кришки дуже проста — вона не дає стороннім речам випадково потрапити в унітаз.

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Сантехніки попереджають, що причиною засмічень нерідко стають зубні щітки, гребінці, прикраси, невеликі дитячі іграшки та інші предмети, які падають у відкриту чашу. Саме тому вони радять тримати кришку закритою, особливо якщо над унітазом є полиці або в будинку живуть маленькі діти.

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Якщо такий предмет випадково змиють, він може застрягти в сифоновій частині унітазу або далі в трубі. Тоді звичайного вантуза може бути недостатньо і доведеться викликати сантехніка.

Закрита кришка корисна, якщо вдома є тварини

Є й ще одна побутова причина. Відкрита чаша може зацікавити кота або собаку, особливо якщо тварина звикла шукати воду в різних місцях.

Закрита кришка обмежує доступ до води в унітазі й одночасно зменшує ризик, що домашній улюбленець скине туди якусь річ.

Що кажуть науковці: що відбувається під час змивання

Під час змивання вода рухається з великою швидкістю і утворює дрібні краплі та аерозоль, частина якого може виходити з чаші. Це явище добре відоме дослідникам і отримало назву «туалетний шлейф».

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Але тут є важливий нюанс: твердження «закрив кришку — і бактерії більше не розлітаються» занадто спрощене.

Дослідження, опубліковане 2024 року в American Journal of Infection Control, показало, що закрита кришка не запобігла вірусному забрудненню поверхонь у ванній кімнаті. Кількість вірусних частинок на поверхнях після змивання суттєво не залежала від того, була кришка відкрита чи закрита.

Новіше дослідження впливу проміжку між сидінням і чашею показало, що закрита кришка може зменшувати вихід біоаерозолю, але не перекриває його повністю. Частинки виходять через проміжок між сидінням і чашею, а зі збільшенням цього проміжку їхня кількість зростає.

Тому закривати кришку перед змиванням має сенс як додаткову звичку, але розраховувати лише на неї не варто.

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Що важливіше за саму кришку

Дослідження показують, що для гігієни ванної кімнати значно важливіше регулярно очищати сам унітаз і поверхні поруч із ним.

У дослідженні 2024 року, опублікованому в American Journal of Infection Control, використання дезінфікувального засобу під час чищення чаші зменшило вірусне забруднення води більш ніж на 99,99%, а щітки — на 97,64%. Водночас положення кришки під час змивання суттєво не вплинуло на забруднення поверхонь у ванній кімнаті.

Тому практична схема проста, кришку можна опускати перед змиванням, але після цього все одно потрібно регулярно мити унітаз, сидіння, кнопку або важіль змиву та інші поверхні, яких часто торкаються руками.

Що кажуть експерти фен-шуй

У фен-шуй туалети, раковини та стоки символічно пов’язують із відтоком енергії. Практикиня фен-шуй Максін Маккензі радить тримати кришку унітазу закритою, а ванну кімнату — чистою та доглянутою. Вона пояснює це тим, що стоки у фен-шуй символізують відтік енергії, особливо якщо ванна кімната розташована в зоні, яку пов’язують із добробутом.

Звідси й походить популярне уявлення, що відкрита кришка унітазу нібито сприяє «витоку» достатку з дому. Однак це символічне трактування, а не науково доведений вплив на фінанси.

Водночас джерела, які розбирають історію фен-шуй, зазначають, що твердження про «змивання грошей» є радше сучасним популярним тлумаченням, а не універсальним правилом класичного фен-шуй.

То чи потрібно закривати кришку

Таку звичку можна вважати корисною насамперед із практичних причин. Закрита кришка не дає дрібним предметам випадково впасти в чашу, що знижує ризик засмічення. Перед змиванням вона також може частково обмежувати поширення крапель, хоча повністю зупинити аерозоль не здатна.

А пояснення про «витік грошей» належить до фен-шуй і повір’їв. Вірити в нього чи ні — особиста справа, але навіть без езотерики причин опускати кришку після користування унітазом достатньо.

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