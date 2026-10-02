"Доведеться плисти": Мережа вибухнула мемами через ситуацію з мостами Києва

Меми про Південний міст

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Унаслідок російських атак на Південний міст українцям уже другий день поспіль частково доводиться діставатися на роботу або до найближчої зупинки транспорту на правому березі пішки.

Через це у Мережі виникають нові меми, пов’язані з актуальною ситуацією у столиці. Чимала кількість киян навіть у такий важкий період не втрачає можливості пожартувати.

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Меми про правий і лівий береги Києва після російських атак

У важкі дні після російських ударів кияни почали жартувати про те, що з лівого на правий берег і навпаки доведеться плисти.

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«У звʼязку зі складною ситуацією з мостами — лівий берег переїжджає на правий», — пишуть пабліки.

Далі українці почали генерувати десятки мемів за допомогою штучного інтелекту та пропонувати свої варіанти благоустрою та пересування між берегами столиці:

Пропонують використовувати водні лижі, катамарани, sup-борди та все, що пливе. Серед варіантів навіть мінічовни, які, до слова, використовують як громадський транспорт у багатьох країнах Європи.

РФ атакує Південний міст у Києві: головне

Нагадаємо, росіяни почали оснащувати реактивні дрони типу «Герань» 40-кілограмовими кумулятивними боєголовками, спроможними пробивати загартовану сталь та бетон. За даними експертів і звітів Інституту вивчення війни (ISW), така тактика спрямована на руйнування критичної інфраструктури, зокрема Південного мосту в Києві та ліній електропередачі.

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Попри атаки 1 та 2 жовтня, унаслідок яких постраждала огорожа мосту й було тимчасово обмежено рух метрополітену, фахівці не виявили критичних пошкоджень конструкції, а рух транспорту швидко відновили.

Аналітики ISW та військові фахівці наголошують, що кумулятивні заряди дозволяють ворогу методично бити по вразливих місцях, однак Південний міст залишається міцною спорудою. Щоб повністю вивести його з ладу та завадити ремонтним роботам, окупантам знадобиться ціла серія високоточних повторних ударів у стислі терміни.

Політолог Вадим Денисенко вважає удари по Південному мосту свідченням зміни російської тактики та порушенням негласного правила щодо взаємного утримання від атак на мости через Дніпро та Кримський міст. На його думку, Москва проводить «експеримент» із виведення з ладу мостових конструкцій реактивними дронами, обравши для атаки символічну дату — День захисників і захисниць України.

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