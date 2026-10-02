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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У сукні з квітковим принтом і туфлях на шпильках: папараці зазнімкували помічницю Трампа біля літака

Наталі Гарп обрала для перельоту жіночне вбрання з флористичним принтом.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Наталі Гарп

Наталі Гарп / © Associated Press

Помічницю президента США Дональда Трампа Наталі Гарп зазнімкували, коли вона разом з іншими членами президентської команди прямувала до літака Air Force One на об’єднаній базі Ендрюс у штаті Меріленд.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Для перельоту Гарп обрала приталену сукню міді зі строкатим квітковим принтом, високою горловиною, драпуванням спереду і без рукавів.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Аутфіт Наталі доповнила бежевими гостроносими туфлями-човниками на високих шпильках. Волосся вона зібрала у невеликий акуратний пучок, а в макіяжі підкреслила очі. Вуха Гарп прикрасила перлинними сережками-пусетами. У руці вона несла містку чорну сумку.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Нагадаємо, останнім часом ім’я помічниці дедалі частіше з’являється у західній пресі через її постійну присутність поруч із Трампом. Це спричинило чутки про нібито романтичні стосунки між ними та можливе розлучення президента з Меланією Трамп. Представник команди першої леді назвав такі припущення таблоїдними плітками й наголосив, що Гарп є відданою співробітницею Білого дому.

Водночас жодних достовірних доказів роману чи офіційного підтвердження розлучення подружжя Трампів немає. Поширені в соцмережах «фотографії», на яких президент нібито цілує Гарп, виявилися створеними за допомогою штучного інтелекту. Їхню несправжність підтвердив аналіз The Washington Post, а Білий дім також назвав знімки фейковими.

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