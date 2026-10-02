Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3–4 жовтня

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3–4 жовтня?

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Місяць розповідає

23-й місячний день, який триває дві календарні доби, загрожує конфліктами у стосунках між людьми. Астрологи вважають, що саме в цей час ми найчастіше схильні брехати, зраджувати коханих і зраджувати тих, хто нам близький і дорогий.

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Місяць рекомендує

Розв’язання серйозних — насамперед фінансових — питань слід відкласти на інший час, адже цими днями існує велика ймовірність серйозної помилки. Новий знайомий, який — з великою ймовірністю — з’явиться зараз у вашому оточенні, претендуватиме на важливу роль у вашій кар’єрі, а потім, можливо, і в особистому житті.

Місяць застерігає

Незважаючи на вихідний, не варто намагатися покращити поганий настрій, який супроводжуватиме нас у цей час, за допомогою шопінгу — існує серйозний ризик накупити купу дорогих і абсолютно непотрібних речей, які доведеться повертати. Щоб не наговорити оточенню масу неприємних речей, потрібно тримати під контролем не тільки слова, а й думки: каяття, яке охопить нас практично одразу, змусить шукати примирення з ним. Також слід остерігатися неконтрольованих емоцій — вони можуть призвести до непродуманих і необачних вчинків.

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