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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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10
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3–4 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3–4 жовтня?

Місяць розповідає

23-й місячний день, який триває дві календарні доби, загрожує конфліктами у стосунках між людьми. Астрологи вважають, що саме в цей час ми найчастіше схильні брехати, зраджувати коханих і зраджувати тих, хто нам близький і дорогий.

Місяць рекомендує

Розв’язання серйозних — насамперед фінансових — питань слід відкласти на інший час, адже цими днями існує велика ймовірність серйозної помилки. Новий знайомий, який — з великою ймовірністю — з’явиться зараз у вашому оточенні, претендуватиме на важливу роль у вашій кар’єрі, а потім, можливо, і в особистому житті.

Місяць застерігає

Незважаючи на вихідний, не варто намагатися покращити поганий настрій, який супроводжуватиме нас у цей час, за допомогою шопінгу — існує серйозний ризик накупити купу дорогих і абсолютно непотрібних речей, які доведеться повертати. Щоб не наговорити оточенню масу неприємних речей, потрібно тримати під контролем не тільки слова, а й думки: каяття, яке охопить нас практично одразу, змусить шукати примирення з ним. Також слід остерігатися неконтрольованих емоцій — вони можуть призвести до непродуманих і необачних вчинків.

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