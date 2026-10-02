Ретроградна Венера 2026: що не варто робити у коханні та з грошима

Ретроградна Венера / © ТСН.ua

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3 жовтня Венера розвернеться у ретроградний рух у знаку Скорпіона.

25 жовтня вона повернеться до Терезів, а прямий рух відновить 13 листопада.

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У популярній астрології Венера пов’язана з коханням, симпатіями, красою, задоволенням, грошима та особистими цінностями.

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Саме тому її ретроградний рух традиційно вважають часом перегляду.

Повертаються старі теми.

Змінюється ставлення до стосунків.

Людина може інакше оцінити те, що ще недавно здавалося бажаним.

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Не поспішайте повертатися до колишніх

Ретроградну Венеру часто пов’язують із поверненням людей із минулого.

Колишній партнер може написати.

З’явиться стара симпатія.

Або сама людина почне частіше згадувати минулі стосунки.

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Але повернення ще не означає, що історію потрібно починати заново.

Перед тим як дати другий шанс, варто запитати себе:

чому ці стосунки завершилися;

чи змінилося щось насправді;

чи не плутаєте ви самотність із коханням;

чи не ідеалізуєте минуле.

Іноді ретроградний період потрібен не для відновлення зв’язку, а для остаточного завершення історії.

Не ухвалюйте рішення лише через емоції

Період Венери у Скорпіоні може символічно підсилювати ревнощі, страх втрати та бажання отримати підтвердження почуттів.

Тому астрологи не радять перевіряти партнера, провокувати ревнощі або ставити ультиматуми лише для того, щоб отримати емоційну реакцію.

Сильне почуття не завжди означає правильне рішення.

Якщо розмова дуже важлива, краще дати собі час зрозуміти, чого ви насправді хочете від неї.

Не поспішайте з весіллям або новими зобов’язаннями

У популярній астрології період ретроградної Венери вважають не найкращим для початку стосунків, шлюбу або рішень, які складно скасувати.

Причина проста: цінності та почуття можуть переглядатися.

Те, що сьогодні здається очевидним, через кілька тижнів може сприйматися інакше.

Це не означає, що всі стосунки, які почнуться у цей період, приречені.

Але поспішати з остаточними висновками не варто.

Не робіть великих покупок імпульсивно

Венеру в астрології пов’язують не лише з коханням, а й із грошима та матеріальними цінностями.

Тому ретроградний цикл часто використовують для перегляду бюджету.

А ось великі покупки, зроблені під впливом емоцій, можуть згодом викликати сумніви.

Особливо обережно варто ставитися до:

коштовностей;

дорогого одягу;

предметів розкоші;

великих подарунків;

витрат, які виходять за межі запланованого бюджету;

покупок, покликаних «підняти настрій».

Якщо річ не потрібна терміново, краще дати собі час подумати.

Не змінюйте імідж лише через кризу

Венеру також пов’язують із красою, зовнішністю та стилем.

Ретроградний період може викликати бажання різко змінити зовнішність.

Нова зачіска.

Радикальний колір волосся.

Дорога косметична процедура.

Повна зміна гардероба.

Проблема не у самих змінах.

А у мотивації.

Якщо рішення виникло після конфлікту, розриву або сильного емоційного потрясіння, краще почекати, доки емоції стануть спокійнішими.

Не ігноруйте старі фінансові проблеми

Ретроградна Венера може бути корисною для перегляду фінансів.

Саме зараз варто повернутися до питань, які довго відкладалися.

Наприклад:

боргів;

підписок;

регулярних витрат;

старих фінансових домовленостей;

покупок, які більше не мають сенсу;

бюджету.

Цей період краще використовувати не для швидкого збагачення, а для наведення порядку.

Що натомість варто зробити

Ретроградна Венера добре підходить для перегляду того, що людина цінує.

Запитайте себе:

що для мене означають хороші стосунки?

чого я більше не готова терпіти?

на що я витрачаю гроші лише за звичкою?

які речі чи зв’язки втратили для мене цінність?

Відповіді можуть виявитися важливішими за будь-які зовнішні зміни.

Чому цей період може бути корисним

Ретроградність в астрологічній традиції не обов’язково означає щось погане.

Вона символізує перегляд.

Іноді потрібно повернутися до старого питання, щоб нарешті побачити його інакше.

Ретроградна Венера може показати, де людина плутає кохання зі звичкою.

Де гроші витрачаються заради статусу.

Де компроміс давно перестав бути взаємним.

А після цього стає значно простіше зрозуміти, що варто залишити у своєму житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика, забобони — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які знаки найгостріше відчують ретроградний Меркурій 2026 року

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