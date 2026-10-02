Ретроградная Венера 2026: что не стоит делать в любви и с деньгами

Ретроградная Венера / © ТСН.ua

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3 октября Венера развернется в ретроградное движение в знак Скорпиона.

25 октября она вернется в Весы, а прямое движение возобновит 13 ноября.

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В популярной астрологии Венера связана с любовью, симпатиями, красотой, удовольствием, деньгами и личными ценностями.

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Поэтому ее ретроградное движение традиционно считают временем пересмотра.

Возвращаются старые темы.

Изменяется отношение к отношениям.

Человек может по-другому оценить то, что еще недавно казалось желанным.

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Не спешите возвращаться к бывшим

Ретроградная Венера часто связывается с возвращением людей из прошлого.

Бывший партнёр может написать.

Появится старая симпатия.

Или сам человек станет чаще вспоминать прошлые отношения.

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Но возврат еще не означает, что историю нужно начинать заново.

Перед тем как дать второй шанс, стоит спросить себя:

почему эти отношения завершились;

изменилось ли что-то на самом деле;

не путаете ли вы одиночество с любовью;

не идеализируете прошлое.

Иногда ретроградный период требуется не для восстановления связи, а для окончательного завершения истории.

Не принимайте решение только из-за эмоций

Период Венеры в Скорпионе может символически усиливать ревность, страх потери и желание получить подтверждение чувств.

Поэтому астрологи не советуют проверять партнера, провоцировать ревность или ставить ультиматумы только для того, чтобы получить эмоциональную реакцию.

Сильное чувство не всегда означает верное решение.

Если разговор очень важен, лучше дать себе время понять, чего вы действительно хотите от него.

Не торопитесь со свадьбой или новыми обязательствами

В популярной астрологии период ретроградной Венеры считают не лучшим для начала отношений, брака или сложно отмененных решений.

Причина проста: ценности и чувства могут просматриваться.

То, что сегодня кажется очевидным, через несколько недель может восприниматься по-другому.

Это не означает, что все отношения, которые начнутся в этот период, обречены.

Но торопиться с окончательными выводами не стоит.

Не совершайте больших покупок импульсивно

Венеру в астрологии связывают не только с любовью, но и с деньгами и материальными ценностями.

Потому ретроградный цикл часто используют для просмотра бюджета.

А вот большие покупки, сделанные под влиянием эмоций, могут со временем вызывать сомнения.

Особенно осторожно следует относиться к:

драгоценностей;

дорогой одежды;

предметов роскоши;

больших подарков;

расходов, выходящих за пределы планируемого бюджета;

покупок, призванных "поднять настроение".

Если дело не нужно срочно, лучше дать себе время подумать.

Не меняйте имидж только из-за кризиса

Венеру также связывают с красотой, внешностью и стилем.

Ретроградный период может вызвать желание резко изменить облик.

Новая прическа.

Радикальный цвет волос.

Дорогая косметическая процедура.

Полная смена гардероба.

Проблема не в самых переменах.

А в мотивации.

Если решение возникло после конфликта, разрыва или сильного эмоционального потрясения, лучше подождать, пока эмоции станут более спокойными.

Не игнорируйте старые финансовые проблемы

Ретроградная Венера может быть полезна для просмотра финансов.

Именно сейчас стоит вернуться к долго откладывающимся вопросам.

Например:

долгов;

подписок;

регулярных издержек;

старых финансовых договоренностей;

покупок, которые больше не имеют смысла;

бюджета

Этот период лучше использовать не для быстрого обогащения, а для наведения порядка.

Что же стоит сделать

Ретроградная Венера хорошо подходит для просмотра того, что человек дорожит.

Спросите себя:

что для меня означают хорошие отношения?

чего я больше не готова терпеть?

на что я трачу деньги только по привычке?

какие вещи или связи потеряли для меня ценность?

Ответы могут оказаться важнее любых внешних изменений.

Почему этот период может быть полезен

Ретроградность в астрологической традиции не обязательно означает нечто плохое.

Она символизирует просмотр.

Иногда нужно вернуться к старому вопросу, чтобы наконец-то увидеть его иначе.

Ретроградная Венера может показать, где человек путает любовь с повадкой.

Где деньги тратятся ради статуса.

Где компромисс давно не является взаимным.

А после этого становится гораздо проще понять, что следует оставить в своей жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика, предрассудки – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие знаки остро почувствуют ретроградный Меркурий 2026 года.

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