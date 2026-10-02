Дочь Педана рассекретила своего бойфренда и показала их нежные объятия: "Папа называет его зятек"

Александр Педан с дочерью

Реклама

Дочь украинского ведущего Александра Педана рассекретила своего бойфренда.

Не секрет, что 21-летняя Валерия уже долгое время не одинока. Девушка находится в отношениях с бойфрендом, которого не торопилась показывать публике. Однако в этот раз в своем Instagram дочь шоумена опубликовала их романтические фото.

Реклама

Кадры были сделаны на закате солнца. Валерия позировала в белом костюме, а рядом с ней стоял ее возлюбленный в светлом наряде. Кроме того, девушка отметила его профиль. Как оказалось, дочь Александра Педана встречается с Даней Кивой, который был финалистом «МастерШеф. Дети». Парочка уже пять лет в отношениях и живет вместе во Львове.

Реклама

Дочь Александра Педана с бойфрендом

Валерия в шутку добавила, что папа называет ее бойфренда «зятьком»: «Папа называет его зятек». Тем временем шоумен в комментариях под фотографией подтвердил, что это действительно так: «О! Зятек и Лерок».

Дочь Александра Педана с бойфрендом

Напомним, недавно Александр Педан делился своим архивным фото, на котором показывал, как выглядел в молодости. Шоумен просто ошеломил, как изменился с тех пор.

Новости партнеров