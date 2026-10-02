- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 5011
- Время на прочтение
- 1 мин
Дом Усика пострадал в результате российского обстрела: жена боксера показала повреждения
Это уже не впервые имущество спортсмена получает повреждения в результате враждебных действий оккупантов.
Дом украинского боксера Александра Усика пострадал в результате российских обстрелов.
Этим поделилась жена боксера — Екатерина — в Instagram-stories. В частности, она опубликовала фотографию, на которой была изображена стеклянная дверь. Стекло было полностью покрыто трещинами. Екатерина Усик не была многословной. Она лишь подписала фотографию английским словом home, что в переводе «дом», и добавила смайлик в виде разбитого сердца.
Когда именно это произошло — точно неизвестно. Дело в том, что семья Александра Усика была на отдыхе в Испании. А это же только недавно Екатерина сообщила, что вернулась из-за границы в Украину.
Отметим, это не в первый раз, когда имущество Александра Усика страдает из-за враждебных действий российских оккупантов. В начале полномасштабной войны дом боксера, расположенный в Ворзеле, получил серьезные повреждения. Россияне его оккупировали и изуродовали.
Напомним, в последнее время РФ ежедневно обстреливает Киев и Киевскую область. К сожалению, попаданий не удается избежать. Недавно актриса Наталка Денисенко шокировала, как обломки ракеты упали возле ее квартиры. Артистка тогда показывала последствия вражеской атаки.