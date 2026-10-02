Дом Усика пострадал в результате российского обстрела: жена боксера показала повреждения

Александр и Екатерина Усики / © instagram.com/usykkate1/

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Дом украинского боксера Александра Усика пострадал в результате российских обстрелов.

Этим поделилась жена боксера — Екатерина — в Instagram-stories. В частности, она опубликовала фотографию, на которой была изображена стеклянная дверь. Стекло было полностью покрыто трещинами. Екатерина Усик не была многословной. Она лишь подписала фотографию английским словом home, что в переводе «дом», и добавила смайлик в виде разбитого сердца.

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Когда именно это произошло — точно неизвестно. Дело в том, что семья Александра Усика была на отдыхе в Испании. А это же только недавно Екатерина сообщила, что вернулась из-за границы в Украину.

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Поврежденный дом Александра Усика / © instagram.com/usyk_kate1505/

Отметим, это не в первый раз, когда имущество Александра Усика страдает из-за враждебных действий российских оккупантов. В начале полномасштабной войны дом боксера, расположенный в Ворзеле, получил серьезные повреждения. Россияне его оккупировали и изуродовали.

Напомним, в последнее время РФ ежедневно обстреливает Киев и Киевскую область. К сожалению, попаданий не удается избежать. Недавно актриса Наталка Денисенко шокировала, как обломки ракеты упали возле ее квартиры. Артистка тогда показывала последствия вражеской атаки.

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