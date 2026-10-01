Елена Шоптенко вышла замуж: два года тайного романа, муж-иностранец и роскошная свадьба в замке

Елена Шоптенко и её муж Кристиан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

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Украинская хореограф и танцовщица Елена Шоптенко сообщила о важном событии в личной жизни — она вышла замуж за австрийца Кристиана Кайроса. Об браке артистка объявила 30 сентября, опубликовав первую свадебную фотографию с любимым. Впрочем, сама церемония состоялась ещё 23 сентября.

«23.09.26 Наше „да“. Этим обручальным кольцом я выбираю тебя. Сегодня, завтра и каждый день. И обещаю вместе с тобой делать каждый обычный день особенным. Люблю тебя, Крис», — написала Шоптенко.

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Для хореографа это особый новый этап в жизни. Её отношения с Кристианом долгое время оставались вне поля зрения общественности, а теперь она впервые показала своего возлюбленного и рассказала подробности их истории.

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Кто такой Кристиан Кайрос

Избранник Елены — австриец Кристиан Кайрос. Он работает в сфере безопасности, управления рисками и оптимизации бизнес-процессов.

Как объясняла сама Шоптенко в интервью Marie Claire, профессия её мужа связана с оказанием помощи людям и организациям в подготовке к различным рискам и кризисным ситуациям. На протяжении многих лет Кристиан сотрудничал с крупными компаниями и гуманитарными организациями в сложных регионах мира.

Елена Шоптенко и её муж Кристиан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

В частности, он работал и в Украине — ещё задолго до знакомства с Еленой.

В настоящее время муж Шоптенко работает в Вене в ICMPD — международной межправительственной организации, занимающейся вопросами миграции и миграционной политики. Кроме того, у него есть собственная консалтинговая компания.

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Судя по данным из его закрытого профиля, у Кристиана также трое детей.

Впервые увидели друг друга на мероприятии для украинских детей

История Елены и Кристиана началась совсем не как романтическая история.

Впервые они увидели друг друга около четырёх с половиной лет назад в Вене. Оба оказались на новогоднем мероприятии, организованном для украинских детей, вынужденных покинуть Украину.

Елена проводила для детей танцевальный мастер-класс, а Кристиан был одним из организаторов мероприятия.

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Интересно, что в тот день они пришли не одни. Шоптенко была вместе с сыном, а Кристиан — со своей дочерью. То есть их первое знакомство состоялось фактически в присутствии их детей.

Елена Шоптенко и её муж Кристиан Кайрос / © marieclaire.ua

Но романтических отношений между ними сразу не возникло.

Около полугода они просто были знакомы, а уже потом стали чаще общаться и ходить на свидания. Еще примерно через год после начала отношений Кристиан сделал Елене предложение.

Но до свадьбы влюбленные дошли не сразу.

Между предложением руки и сердца и официальной свадьбой прошло около двух с половиной лет.

Кристиан сделал Елене предложение на венском колесе обозрения

Кристиан подготовил предложение руки и сердца так, чтобы Елена ничего не заподозрила.

Он пригласил её на свидание в знаменитый венский парк Пратер. Там находится Wiener Riesenrad — одно из самых известных колес обозрения Вены.

По особому случаю Кристиан забронировал частную кабину, где можно устроить ужин. Елена думала, что их просто ждет романтическое свидание.

Однако во время ужина мужчина сделал ей предложение.

Елена Шоптенко и её муж Кристиан Кайрос / © marieclaire.ua

По словам Шоптенко, это стало для нее полной неожиданностью. Кристиан заранее продумал всё до мелочей и даже советовался с лучшей подругой Елены, которая живёт во Франции, по поводу выбора обручального кольца.

Для хореографа тот период был непростым: она как раз пыталась адаптироваться после вынужденной эмиграции и фактически заново строила свою жизнь. Поэтому, как признавалась Елена, мыслей о замужестве у неё тогда вообще не было.

Впрочем, с тех пор место, где он сделал ей предложение, стало для пары особенным.

Каждый год в день предложения Елена и Кристиан возвращаются на ту же колесную обзорную площадку, чтобы сделать совместное фото. Так этот романтический момент стал их личной традицией.

Свадьба в старинном замке

Елена Шоптенко и Кристиан Кайрос устроили свою свадьбу в Нижней Австрии — примерно в часе езды от Вены.

Для церемонии пара выбрала Schloss Hagenberg — старинный замок с необычной архитектурой и особой атмосферой.

Это место стало важной частью концепции праздника. В интерьере замка сочетаются исторические элементы и современное искусство, а само помещение владельцы постепенно реставрируют, стараясь максимально бережно сохранить его историю.

Елена Шоптенко / © marieclaire.ua

Именно такая эстетика и пришлась по душе Шоптенко.

Хореограф не хотела демонстративной роскоши. Для неё было важно найти место с характером, атмосферой и собственной историей.

Символичным стало и то, что замок Хагенберг связывают с древнегреческой богиней любви Афродитой. Поэтому место, где Елена и Кристиан сказали друг другу «да», оказалось буквально посвященным теме любви.

На подготовку свадьбы у пары было всего полтора месяца

Несмотря на то, что предложение прозвучало задолго до свадьбы, непосредственно подготовка к церемонии прошла очень стремительно.

Всё организовали примерно за полтора месяца.

Для Австрии такие темпы довольно нетипичны, ведь свадьбы там обычно планируют заранее — за год или, по крайней мере, за несколько месяцев.

Елена Шоптенко и её муж Кристиан Кайрос / © marieclaire.ua

Однако Елене и Кристиану повезло: в замке неожиданно освободилась нужная дата, а дату регистрации брака в австрийском ЗАГСе им удалось получить примерно через месяц.

В результате пара не стала откладывать церемонию ещё на год и воспользовалась представившейся возможностью.

Украинские и австрийские традиции на церемонии

Свадьба Елены и Кристиана была камерной и очень личной.

Во время церемонии пара соединила украинские и австрийские традиции — ведь таким образом они хотели подчеркнуть создание новой австро-украинской семьи.

Одной из необычных австрийских традиций стало распиливание дерева.

Молодожанам дали специальную двустороннюю пилу и бревно, которое они должны были распилить вместе. Смысл этой традиции заключается в том, что супруги должны преодолевать трудности вместе — а сделать это можно только тогда, когда оба действуют слаженно.

Для Елены этот момент оказался одновременно веселым и символичным. Но самая трогательная деталь ждала в конце церемонии. Елена и Кристиан вместе встали на украинский рушник.

Елена Шоптенко и её муж Кристиан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

Для хореографа это имело особое значение. Рушник для неё — не просто свадебный атрибут, а часть украинской культуры и её личной идентичности.

То, что австриец принял эту традицию, стало для Шоптенко очень важным моментом.

«Я просто окончательно расплакалась. Потому что рушник — это часть моей культуры, традиция моей родины, часть того, что определяет меня как украинку. И для меня было чрезвычайно важно, что мужчина, который не является украинцем, принимает эту часть моей идентичности», — рассказывала хореограф.

Свой первый танец молодожены поставили всего за три репетиции

Свадьба не обошлась и без танца — впрочем, на этот раз Елена оказалась не в роли хореографа для других, а непосредственно в центре собственной постановки.

Свой первый танец в качестве супругов они подготовили всего за три репетиции.

Для Шоптенко это было необычно, ведь обычно она создаёт хореографию для других. На этот раз ей хотелось не поразить гостей сложными движениями, а сделать танец максимально личным.

Елена Шоптенко и её муж Кристиан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

Кристиан, по словам Елены, оказался довольно гибким партнёром и даже неплохо танцует. Несмотря на свой рост в два метра, он не побоялся выглядеть немного неуклюже и согласился воплотить замысел жены именно так, как она его представляла.

Для Шоптенко этот танец стал способом рассказать об их отношениях без слов.

«Я, как человек, для которого танец — это жизнь, смогла с помощью языка тела рассказать о нашей любви. Словно запечатлеть её в движении», — поделилась она.

По словам Елены, эта история очень точно отражает их отношения: они поддерживают друг друга даже тогда, когда приходится выходить далеко за пределы собственной зоны комфорта.

Елена Шоптенко и её муж Кристиан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала об историях украинских звездных пар, разница в возрасте между которыми исчисляется десятками лет.

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