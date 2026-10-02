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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом платье с серебристым декором и туфлях цвета металлик: Брижит Макрон на торжественном банкете в Мадриде

Первая леди Франции продемонстрировала элегантный вечерний наряд на приеме, устроенном испанской королевской четой.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон

Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в ходе официального визита в Испанию посетили торжественный банкет, устроенный в их честь королем Филиппом VI и королевой Летицией.

Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон / © Associated Press

Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит сияла в этот вечер в длинном белом платье-колонне с круглым вырезом, которое по бокам и на рукавах было расшито серебристым декором. Сзади на юбке платья был разрез.

Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон / © Associated Press

Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон / © Associated Press

Аутфит госпожа Макрон дополнила туфлями с заостренным носком цвета металлик на шпильках. В руке она держала небольшой серебристый клатч-футляр.

Первая леди сделала элегантную вечернюю прическу, оставив челку, обрамляющую лицо, и макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила серьгами с камнями, а руки — кольцами.

Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон / © Associated Press

Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль Макрон появился на банкете в классическом фраке с белой рубашкой, жилетом и галстуком-бабочкой. Президент также надел церемониальную цепь и орденскую ленту.

Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон / © Associated Press

Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон на церемонии приветствия в Королевском дворце в Мадриде появилась в элегантном нежно-розовом наряде от Louis Vuitton.

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