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В белом платье с серебристым декором и туфлях цвета металлик: Брижит Макрон на торжественном банкете в Мадриде
Первая леди Франции продемонстрировала элегантный вечерний наряд на приеме, устроенном испанской королевской четой.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в ходе официального визита в Испанию посетили торжественный банкет, устроенный в их честь королем Филиппом VI и королевой Летицией.
Брижит сияла в этот вечер в длинном белом платье-колонне с круглым вырезом, которое по бокам и на рукавах было расшито серебристым декором. Сзади на юбке платья был разрез.
Аутфит госпожа Макрон дополнила туфлями с заостренным носком цвета металлик на шпильках. В руке она держала небольшой серебристый клатч-футляр.
Первая леди сделала элегантную вечернюю прическу, оставив челку, обрамляющую лицо, и макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила серьгами с камнями, а руки — кольцами.
Эммануэль Макрон появился на банкете в классическом фраке с белой рубашкой, жилетом и галстуком-бабочкой. Президент также надел церемониальную цепь и орденскую ленту.
Напомним, Брижит Макрон на церемонии приветствия в Королевском дворце в Мадриде появилась в элегантном нежно-розовом наряде от Louis Vuitton.