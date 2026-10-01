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В нежно-розовом наряде Louis Vuitton и замшевых лодочках: красивая Брижит Макрон в Мадриде
Президентскую супружескую пару Франции торжественно встретили король Испании Филипп VI и королева Летиция.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон прибыли в Королевский дворец в Мадриде. Там для них провели официальную церемонию приветствия с участием короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции.
Первая леди Франции появилась там в элегантном наряде от своего любимого бренда Louis Vuitton. На ней было длинное нежно-розовое пальто прямого кроя с четко очерченными плечами и отложным воротником.
Наряд украшали крупные декоративные пуговицы с жемчужинами, а талию подчеркивали контрастные бежевые детали, напоминавшие короткий пояс. Из-под пальто виднелось платье того же оттенка длиной чуть выше колен.
Аутфит Брижит дополнила бежевыми замшевыми туфлями-лодочками на высоких каблуках, бриллиантовыми кольцами и париком с объемным каре с челкой. В макияже она традиционно сделала акцент на глазах.
Королева Летиция встречала гостей в светло-сером платье длины миди от Pertegaz с бантом на шее и объемной цветочной аппликацией в розовых, красных, черных и белых оттенках.
Напомним, Брижит Макрон в черном платье с золотыми акцентами встретила Папу Римского в Париже.