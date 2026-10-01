Принцесса Беатрис и ее муж Эдо сходили в ресторан, отмеченный звездой Мишлен

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

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48-летняя мисс Дженкинс, одна из самых уважаемых женщин в сфере технологий, задула свечи на именинном торте, пока троица ужинала в лондонском ресторане Dorian, отмеченном звездой Мишлен, в районе Ноттинг-Хилл. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

38-летняя принцесса Беатрис была одета в синее платье от Mary Katrantzou, жакет и в руках держала синюю сумку с крокодиловым принтом, а ее подруга — в длинное платье с маков и туфли с открытым носком. Эдоардо облачился в белую рубашку и синие брюки.

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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

Эта встреча произошла после того, как мать Беатрис, Сара Фергюсон, опровергла сообщения о том, что она планирует написать откровенную книгу о своем браке с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором и дружбе с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.

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Пока неизвестно, собирается ли госпожа Дженкинс, проживающая в Нью-Йорке со своим состоятельным мужем-юристом и двумя детьми, помочь супругам — или кому-либо из Йоркских — восстановить свою репутацию.

Отметим, до того, как девять лет назад получить работу в Spotify, госпожа Дженкинс работала в Белом доме и в американском розничном гиганте Target.

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