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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Жена Криштиану Роналду в эффектном кожаном наряде вышла в свет

Звезда не могла пропустить показ любимого бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Getty Images

32-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес стала одной из звездных гостей показа Gucci в рамках Недели моды в Милане. Жена Криштиану Роналду появилась в первом ряду и продемонстрировала эффектный образ из черной кожи.

Для выхода Джорджина выбрала укороченный кожаный жакет с застежкой на пуговицы и акцентными плечами и сочетала его с мини-юбкой. Наряд подчеркнул ее фигуру и ноги.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Образ Родригес дополнила черными туфлями-слингбэками на каблуке и новой сумкой Gucci из коллекции Cruise 2027. В качестве украшений она выбрала крупные бриллиантовые серьги, а на ее руке особенно выделялось помолвочное кольцо. Волосы Джорджина уложила с боковым пробором и мягкими волнами.

Показ Gucci весна-лето 2027 стал одной из главных презентаций Миланской недели моды. Креативный директор бренда Демна Гвасалия представил коллекцию в пространстве, стилизованном под роскошный бутик Gucci

У Джорджины с Gucci связана особая история: около десяти лет назад она работала продавцом в магазине бренда в Мадриде, где и познакомилась с Криштиану Роналду. Теперь же она сама регулярно появляется на показах итальянского дома в статусе его звездной гостьи.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес впервые после свадьбы с Роналду появилась на красной дорожке.

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