Как правильно собирать грибы / © iStock

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Нужно ли срезать гриб ножом или лучше выкручивать его из земли — один из старейших споров среди грибников. По сути универсального правила нет. Польские микологи из Лодзского университета объясняют: для самой грибницы принципиальной разницы между аккуратной срезкой и выкручиванием плодового тела нет. Главное — не повреждать почву и лесную подстилку во время сбора.

Когда гриб лучше срезать ножом

Срезка особенно удобна, когда грибы растут группой или плотно держатся за почву. Острым ножом гриб срезают у основания ножки, стараясь не задеть мох, листья и землю вокруг.

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Такой способ помогает оставить лесную подстилку невредимой, а сам гриб меньше загрязняется почвой. Для больших групп грибов это еще и гораздо быстрее.

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Важно не оставлять после себя разрытые участки. Исследования и рекомендации лесных служб подчеркивают, что именно нарушение среды вокруг грибов — разгребание подстилки, вытаптывания и повреждения почвы, может нанести больший вред грибной ячейке, чем сам способ отделения плодового тела.

Когда гриб лучше осторожно выкрутить

Выкрутка имеет одно важное преимущество — вы получаете гриб целым. Это особенно полезно, если вы не уверены в определении вида. Микологи отмечают, что полностью вытянутое плодное тело позволяет осмотреть все его признаки, в частности, основу ножки, которая у некоторых ядовитых грибов имеет важные диагностические характеристики.

Выкручивать гриб нужно не рывком, а легким вращательным движением, постепенно вытягивая его вверх. Если вместе с ножкой приподнимается большой кусок почвы, от такого способа лучше отказаться и воспользоваться ножом.

После выкручивания место можно прикрыть листьями или мхом, вернув лесную подстилку на место.

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Что на самом деле важнее способа сбора

Миф о том, что срезанный гриб обязательно уничтожает грибницу, не имеет оснований. То, что мы называем грибом, только плодовое тело. Основная часть грибного организма — мицелий, находится в почве, древесине или другом субстрате.

Самое важное правило для тихой охоты — не раскапывать землю вокруг грибов, не сдирать мох и не разгребать лесную подстилку. А незнакомый гриб лучше оставить в лесу или, если нужно определить его вид, достать полностью, чтобы осмотреть все характерные признаки.

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