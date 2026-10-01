Женщина, приговоренная к смерти, пережила казнь: очевидцы рассказали, как всё происходило

Криста Пейк / © dailymail.co.uk

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В США не смогли казнить Кристу Пайк: её госпитализировали после того, как дважды вводили смертельную инъекцию. Родственники девочки, которую она убила, возмущены.

Об этом сообщает NBC News.

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Что произошло во время казни

Адвокаты Кристи Пайк сообщили в четверг, 1 октября, что она находится в больнице, но они не знают, в каком она состоянии.

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Пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений в среду вечером не ответил на вопрос, присланный по электронной почте, о том, жива ли она, но отметил, что её «доставили в медицинское учреждение за пределами тюрьмы».

50-летняя Пайк — единственная женщина в штате, находящаяся в камере смертников. В 1995 году её признали виновной в убийстве одноклассницы, 19-летней Коллин Слеммер, и приговорили к смертной казни. На момент убийства Пайк было 18 лет.

Журналисты, ставшие свидетелями неудачной казни, рассказали о храпе и жалобах Пайк на боль, а также о том, что она так часто толкалась ногами, что сбрасывала с себя простыни. Иногда занавес закрывали, и журналисты могли только слышать звуки.

В иске, поданном в федеральный суд с целью приостановить её казнь, адвокаты Пайк заявили, что свидетели видели, как палачи вводили «оба шприца с веществами для смертельной инъекции», но Пайк осталась жива.

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Они отметили, что Пайк «не потеряла сознание и у неё всё ещё бьётся сердце», а шторы в камере смертников, по словам адвокатов, «опускались дважды».

Свидетели рассказали о жуткой казни

Тори Гесснер, репортёр и ведущая телеканала WKRN в Нэшвилле, которая была свидетельницей пяти казней в этом штате, заявила на пресс-конференции: «В сегодняшнем дне не было ничего нормального, типичного — абсолютно ничего».

Гесснер рассказала, что в 19:34 было слышно, как Пайк сказала: «У меня такое ощущение, будто рука вот-вот разорвется». Затем Пайк заговорила об этом пятне на руке и спросила: «Это так и происходит?», — рассказала Гесснер.

Представитель Департамента исправительных учреждений заявил, что штат «соблюдал каждый шаг законного, установленного протокола казни, утвержденного Генеральной прокуратурой», и что «химическое вещество для смертельной инъекции, предусмотренное протоколом, всегда было эффективным».

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Что рассказали родственники жертвы Пайк

Мать Коллин Слеммер, Мэй Мартинес, рассказала о неудавшейся попытке казни.

«Это был хаос», — сказала она.

Она подвергла критике заявления чиновников.

«Они ничего не сказали, а потом вдруг попросили всех уйти. И мы ушли. Мы ничего не знали, пока не пришли в офис и не встретились с комиссаром. И он сказал, что это не сработало и что она уже едет в больницу», — сказала Мэй Мартинес.

Реакция властей

Губернатор Билл Ли, республиканец, заявил в своём заявлении, что поручает провести «всестороннюю независимую проверку, чтобы точно выяснить, что произошло». Он добавил, что последняя запланированная на этот год казнь в Теннесси не состоится, как предполагалось.

Ранее Криста Пейк сделала заявление о своей казни

Пайк написала в письме к NBC News, которое опубликовал её духовный наставник: «Независимо от того, будет ли мне предоставлено помилование или нет, я спокойна. Я не боюсь смерти. Я только нервничаю из-за самого процесса».

Что известно о преступлении, за которое была осуждена Пейк

Убийство она совершила якобы из-за ревности к своему партнеру Тадарилу Шипу, а в отношениях с ним подозревала свою одноклассницу Колин Слемер. В январе 1995 года Пайк вместе с парнем и подругой Шадолой Петерсон заманили Слемер в лес. Девушку убили, предварительно пытая её не менее получаса, а на теле вырезали оккультный символ.

Причастных быстро выявили, в том числе потому, что Пайк забрала с собой часть черепа убитой и принесла её в школу. До сих пор кость находится среди улик по делу, а мать убитой тщетно пыталась получить этот фрагмент, чтобы похоронить тело дочери в целости и сохранности.

В итоге суд приговорил Пайк к смертной казни за убийствои 25 лет за сговор, её партнёру — пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения, а её подруге — испытательный срок за признание себя виновной в соучастии.

Пайк пыталась обжаловать приговор, однако это не удалось, а в тюрьме её подозревали в покушении на убийство и попытке побега.

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