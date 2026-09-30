Ждала смерти 30 лет: в США неожиданно остановили казнь женщины за жестокое убийство

Приговоренная к казни Кристи Пайк

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50-летняя Кристи Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. Однако в день исполнения приговора, 30 сентября, апелляционный суд США временно приостановил процедуру смертной казни и согласился рассмотреть аргументы ее защиты.

Об этом сообщает Reuters.

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Почему казнь Кристи Пайк остановили

Шестой окружной апелляционный суд США приостановил приговор менее чем за два часа до запланированной смертельной инъекции. Суд согласился рассмотреть доводы адвокатов Пайка о том, что во время назначения ей смертной казни недостаточно учли травматический опыт ее детства.

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Защита настаивает, что речь идет, в частности, о сексуальном насилии и других тяжелых травмах, пережитых Пайком в детстве. Адвокаты просили заменить смертный приговор пожизненным заключением без права на досрочное освобождение.

Губернатор Теннесси Билл Ли ранее отклонил просьбу Пайка о помиловании. После решения апелляционного суда генеральный прокурор штата обратился в Верховный суд США с просьбой отменить остановку смертной казни.

Пайк находится в камере смертников с 1996 года. Она стала единственной женщиной, ныне ожидающей казни в Теннесси, а ее дело привлекло внимание из-за возраста, в котором она совершила преступление: на тот момент Пайку было 18 лет.

Казнь должна была состояться в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution. В случае исполнения приговора это была бы первая казнь женщины в Теннесси более чем за два столетия. В США в целом казни женщин остаются редкими: с 1976 года были казнены 18 женщин из 1683 человек, получивших смертный приговор.

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За что Кристи Пайк приговорили к смертной казни

Преступление произошло 12 января 1995 года в Ноксвилле. 18-летняя Пайк вместе со своим 17-летним бойфрендом Тадарилом Шиппом и подругой Шадоллой Петерсон напала на 19-летнюю Коллин Слэммер, которая также была студенткой программы Job Corps. Прокуратура утверждала, что причиной нападения была ревность.

По судебным материалам нападение длилось около 30–45 минут. Слеммер избивали, резали коробочным ножом и металлическим инструментом, а на ее груди вырезали пентаграмму. От полученных травм головы девушка скончалась. На следующее утро тело погибшей нашли на территории кампуса Университета Теннесси.

Суд признал Пайка виновным в умышленном убийстве первой степени и заговоре с целью убийства, после чего ей приговорили к смертной казни. Ее адвокаты в течение десятилетий пытались оспорить приговор. Теперь исполнение смертной казни снова поставлено на паузу — на этот раз из-за новых аргументов относительно того, как суд в свое время оценивал обстоятельства жизни Пайка.

Что произошло с сообщниками Кристи Пайк

Тадарил Шипп был парнем Пайка и на момент убийства ему было 17 лет. Через возраст он не подлежал смертной казни и получил пожизненное заключение; По данным CBS News, следующее рассмотрение вопроса о его условно-досрочном увольнении ожидается в конце 2031 года.

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Шадолла Петерсон также была причастна к преступлению, однако во время суда свидетельствовала против Пайка. Судебные документы Теннесси отмечают, что Петерсон признала себя виновной в пособничестве после совершения преступления и получила шесть лет пробации.

За тридцать лет судьбы трех участников преступления кардинально разошлись: Пайк до сих пор находится в камере смертников, Шипп отбывает пожизненное наказание, а Петерсон давно отбыла свой условный срок и о дальнейшей судьбе американские СМИ не сообщают. Дело Пайка в настоящее время снова находится на рассмотрении в суде после того, как исполнение смертного приговора было остановлено.

В преддверии запланированной казни Пайк также обращалась с просьбой о процедуре смертельной инъекции. О ее жутком заявлении перед казнью стало известно после огласки ее последних пожеланий.

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