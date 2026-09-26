Криста Пайк. Фото: Департамент исправительных учреждений штата Теннесси через AP

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Верховный суд американского штата Теннесси отказался приостановить казнь 50-летней Кристи Пайк, которая остается единственной женщиной в камере смертников штата. Смертельную инъекцию должны ввести 30 сентября. Если приговор будет приведён в исполнение, Пайк станет первой женщиной, казнённой в Теннесси за более чем 200 лет.

Об этом сообщило издание Unilad.

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Пайк была приговорена к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер в Ноксвилле в 1995 году. Тогда будущей осуждённой было 18 лет. С тех пор она провела в камере смертников почти три десятилетия.

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Ее адвокаты продолжают пытаться остановить исполнение приговора. В частности, они подготовили 226-страничное ходатайство о помиловании. Кроме того, защита пыталась оспорить применение смертельной инъекции в связи с состоянием здоровья Пайк.

Адвокаты указывали на тромбоцитоз и утверждали, что из-за этого процедура может оказаться для женщины чрезмерно болезненной. По их мнению, в таких обстоятельствах казнь могла бы противоречить Восьмой поправке к Конституции США, которая защищает от жестоких и необычных наказаний.

Суд не принял во внимание эти аргументы. Судьи постановили, что сторона защиты не представила достаточных доказательств того, что тромбоцитоз настолько затруднит введение смертельной инъекции, что процедура нарушит конституционную защиту.

После отказа адвокаты Пайка заявили, что не намерены прекращать борьбу. Они планируют обратиться в Верховный суд США и параллельно добиваться помилования от губернатора Теннесси Билла Ли.

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Защитники также обращают внимание на прошлое осужденной. По их словам, Пайк пережила сексуальное насилие в детстве и страдала серьезным психическим заболеванием, которое на тот момент не было диагностировано. Адвокаты утверждают, что за 30 лет она изменилась, осознала последствия своих действий и глубоко раскаялась.

Перед казнью Пайк также попросила, чтобы рядом с ней находились только сотрудницы исправительного учреждения. Ее команда связывает эту просьбу с пережитым сексуальным насилием со стороны мужчин. Штат согласился приложить усилия, чтобы за женщиной присматривали сотрудницы, однако не пообещал, что абсолютно весь персонал, задействованный в процедуре, будет женским.

Сама Пайк в интервью для документального фильма заявила, что сожалеет об убийстве Коллин Слеммер и думает о той боли, которую причинила её матери и близким.

Что известно о детстве Пайк

Как сообщило издание Toronto SUN, Пайк подвергалась сексуальному насилию ещё в раннем детстве. В документах указано, что партнер её бабушки годами подвергал девочку сексуальным домогательствам — вплоть до того момента, когда она начала ходить в детский сад.

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В 11-летнем возрасте, как следует из материалов дела, её изнасиловал сосед, после чего у неё развилась инфекция. В следующем году Пайк пыталась покончить с собой.

Еще одно нападение, согласно судебным документам, произошло, когда ей было 17 лет. Незнакомый мужчина якобы затащил девушку в лес и изнасиловал.

Что известно об убийстве

На момент совершения преступления Кристи Пайк было 18 лет. Её жертвой стала 19-летняя Коллин Слеммер, с которой они учились в Ноксвиллском центре занятости. Пайк считала девушку своей любовной соперницей.

В 1995 году Слеммер заманили на территорию сельскохозяйственного кампуса Университета Теннесси якобы для того, чтобы вместе покурить марихуану. Вместе с ней туда отправились Пайк, её тогдашний парень Тадарил Шипп и их знакомая Шадолла Петерсон.

Согласно материалам дела, на Слеммер напали, жестоко избили и нанесли ей смертельные ножевые ранения. На груди погибшей вырезали пентаграмму.

Следователи также заявляли, что после убийства Пайк забрала часть черепа жертвы и впоследствии показывала её знакомым.

За это преступление Пайк был приговорен к смертной казни. Шипп на момент убийства был несовершеннолетним, поэтому получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.

Еще во время пребывания за решеткой Пайк вновь привлекли к ответственности. В 2004 году её осудили за попытку задушить сокамерницу во время драки в тюрьме.

Напомним, ранее инновационные технологии анализа ДНК дали следователям реальную надежду на раскрытие жестокого убийства Шелли Уоткинс, совершенного более тридцати лет назад.

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