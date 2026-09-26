"Хочу, чтобы он договорился с Путиным": Трамп шокировал заявлением о Зеленском и окончании войны до зимы

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский заключил соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами, сообщает ClashReport.

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«Знаете, чего я хочу от Зеленского? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с Зеленским», — заявил он.

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Президента США также спросили, обсуждал ли он с Зеленским ракеты Patriot.

«Да, я много с ним разговаривал, и он согласен, и Путин согласен. Когда-нибудь, надеюсь, в не слишком отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы, они заключат соглашение», — ответил он.

Переговоры Украины с РФ и США — последние новости

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что Дональд Трамп якобы предложил Владимиру Зеленскому поехать в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже в Офисе президента Украины заявили, что эта информация — фейк.

Ранее Зеленский резко высказался по поводу возможности поездки в Москву. Когда российские журналисты спросили президента, когда он может посетить российскую столицу, тот кратко ответил: «На ракете».

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Позже глава государства заявил, что в течение десяти дней США планируют провести очередные раунды переговоров с Украиной и страной-агрессором Россией.

Кроме того, Вашингтон предложил организовать трехстороннюю встречу Украины, США и России на техническом уровне. Среди возможных площадок для таких переговоров Зеленский назвал Объединенные Арабские Эмираты.

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