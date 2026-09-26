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Путин готовит новое вторжение с массовыми жертвами: какие страны НАТО оказались под угрозой удара РФ
Российский диктатор Владимир Путин готовит масштабный конфликт со странами НАТО, который может начаться с гибридного инцидента с массовыми жертвами на территории Североатлантического союза.
Не имея сил для открытого вооруженного нападения, Москва планирует расшатать единство западных союзников путем ряда масштабных диверсий. Главной целью Кремля является создание экзистенциальной угрозы для Европы, чтобы принудить мир к выгодным для себя переговорам. Европейские специалисты предупреждают об опасном изменении военной доктрины агрессора и подготовке новых провокаций.
О предполагаемых планах российского удара по территории Альянса рассказал польский военный аналитик Мацей Коровай в интервью Onet.
Подготовка к нападению на страны Балтии
В последнее время российские власти обновили свою военную доктрину, узаконив применение силы для защиты русскоязычного населения за рубежом. Наибольшая опасность нависла над Эстонией, Литвой и Латвией, где проживает значительное количество таких граждан.
«Слова Путина связаны с этими правовыми условиями и показывают четкую схему распространения российской агрессии», — подчеркнул Мацей Каравай.
Такие открытые угрозы направлены не против всего блока НАТО, а против конкретных стран для поляризации западных союзников. Эксперт считает, что для достижения своих целей Россия постарается устроить инцидент с массовыми жертвами.
«Я убежден, что Россия готовит что-то более впечатляющее против стран НАТО, чтобы угрожать своеобразным экзистенциальным конфликтом», — предупредил военный аналитик.
Ядерный шантаж и глобальные цели
После возможной атаки или операции под чужим флагом Москва рассчитывает на жесткий ответ со стороны Североатлантического альянса. Это позволит российскому руководству выставить себя жертвой, консолидировать общество и перейти к открытому ядерному шантажу.
«Следующий этап эскалации может быть связан с предупредительным ядерным взрывом на полигоне или в районе Балтийского моря», — предполагает специалист.
Подобный радикальный сценарий позволит Москве принудить Запад к переговорам под угрозой применения оружия массового поражения. В таком случае агрессор потребует разделения мира на новые сферы влияния, полностью игнорируя интересы Украины.
Расширение географии российских атак
Российская Федерация действительно изменяет тактику гибридного давления на Запад и существенно расширяет географию потенциальных ударов. Москва серьезно рассматривает возможность использования гражданских судов и контейнеровозов в Средиземном море для запуска ударных беспилотников.
По данным западных разведок, Кремль готовится действовать непосредственно с моря, угрожая южным и западным морским границам Европы. Кроме воздушных атак, враг планирует совершать подводные диверсии на путях сообщения и выводить из строя телекоммуникационные кабели.
Для реализации этих масштабных террористических планов Россия готовит новые атаки дронами, целью которых станут ключевые страны Средиземноморья. Американская разведка уже получила тревожную информацию о возможных планах агрессора нанести удары по Испании, Франции и Италии.
Европейские специалисты связывают столь неожиданную активизацию российской диверсионной деятельности со значительным ущербом от ударов по российским предприятиям. Своими незаконными действиями в Европе враг пытается посеять разногласия в НАТО и заставить страны ослабить поддержку украинской армии.