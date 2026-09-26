Путин готовит новое вторжение с массовыми жертвами: какие страны НАТО оказались под угрозой удара РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН.ua

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Не имея сил для открытого вооруженного нападения, Москва планирует расшатать единство западных союзников путем ряда масштабных диверсий. Главной целью Кремля является создание экзистенциальной угрозы для Европы, чтобы принудить мир к выгодным для себя переговорам. Европейские специалисты предупреждают об опасном изменении военной доктрины агрессора и подготовке новых провокаций.

О предполагаемых планах российского удара по территории Альянса рассказал польский военный аналитик Мацей Коровай в интервью Onet.

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Подготовка к нападению на страны Балтии

В последнее время российские власти обновили свою военную доктрину, узаконив применение силы для защиты русскоязычного населения за рубежом. Наибольшая опасность нависла над Эстонией, Литвой и Латвией, где проживает значительное количество таких граждан.

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«Слова Путина связаны с этими правовыми условиями и показывают четкую схему распространения российской агрессии», — подчеркнул Мацей Каравай.

Такие открытые угрозы направлены не против всего блока НАТО, а против конкретных стран для поляризации западных союзников. Эксперт считает, что для достижения своих целей Россия постарается устроить инцидент с массовыми жертвами.

«Я убежден, что Россия готовит что-то более впечатляющее против стран НАТО, чтобы угрожать своеобразным экзистенциальным конфликтом», — предупредил военный аналитик.

Ядерный шантаж и глобальные цели

После возможной атаки или операции под чужим флагом Москва рассчитывает на жесткий ответ со стороны Североатлантического альянса. Это позволит российскому руководству выставить себя жертвой, консолидировать общество и перейти к открытому ядерному шантажу.

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«Следующий этап эскалации может быть связан с предупредительным ядерным взрывом на полигоне или в районе Балтийского моря», — предполагает специалист.

Подобный радикальный сценарий позволит Москве принудить Запад к переговорам под угрозой применения оружия массового поражения. В таком случае агрессор потребует разделения мира на новые сферы влияния, полностью игнорируя интересы Украины.

Расширение географии российских атак

Российская Федерация действительно изменяет тактику гибридного давления на Запад и существенно расширяет географию потенциальных ударов. Москва серьезно рассматривает возможность использования гражданских судов и контейнеровозов в Средиземном море для запуска ударных беспилотников.

По данным западных разведок, Кремль готовится действовать непосредственно с моря, угрожая южным и западным морским границам Европы. Кроме воздушных атак, враг планирует совершать подводные диверсии на путях сообщения и выводить из строя телекоммуникационные кабели.

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Для реализации этих масштабных террористических планов Россия готовит новые атаки дронами, целью которых станут ключевые страны Средиземноморья. Американская разведка уже получила тревожную информацию о возможных планах агрессора нанести удары по Испании, Франции и Италии.

Европейские специалисты связывают столь неожиданную активизацию российской диверсионной деятельности со значительным ущербом от ударов по российским предприятиям. Своими незаконными действиями в Европе враг пытается посеять разногласия в НАТО и заставить страны ослабить поддержку украинской армии.

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