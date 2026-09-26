Участница "Холостяка" с Цымбалюком объявила о беременности и рассекретила пол будущего малыша

Татьяна Довгань

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Участница романтического реалити «Холостяк-14», где главным героем был украинский актер Тарас Цымбалюк, Татьяна Довгань объявила о беременности.

В этом году в личной жизни фармацевта произошли кардинальные изменения. В августе Татьяна Довгань объявила, что вышла замуж. А это же участница «Холостяка» поделилась новыми приятными новостями. Оказывается, в семье Татьяны в скором времени состоится пополнение. Фармацевт беременна первенцем.

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«Странное это ощущение, ты знаешь, что просто радуешься, что теперь вас трое, но волнуешься так, будто выигрываешь миллион долларов», — делится Татьяна.

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Татьяна Довгань с мужем

Кстати, на свадьбе супруги также организовали и гендер-пати. Парочка это сделала с помощью большой коробки. Когда они ее открыли, из нее начали вылетать воздушные шарики голубого цвета. Следовательно, Татьяна станет мамой сына.

«Много было предсказаний, народных примет и личных ощущений. Не знаю, как это работает, но в нашем случае никто не прогадал», — делится девушка.

Татьяна Довгань с мужем

Отметим, Татьяна Довгань вообще является фармацевтом. Она стала известна, когда приняла участие в романтическом шоу «Холостяк», где боролась за сердце актера Тараса Цымбалюка. Правда, путь Татьяны на проекте был коротким, поскольку после второго выпуска она осталась без розы.

Напомним, недавно победительницу «Холостяка-12» Екатерину Лозовицкую заподозрили в беременности. На свадебных фото блогерши пользователи якобы заметили округлившийся животик.

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