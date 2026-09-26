Полнолуние 26 сентября 2026: точное время и что нельзя делать в этот день

Полнолуние / © ТСН.ua

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Сентябрьское полнолуние наступит вечером 26 сентября.

Для Киева точный момент полной фазы Луны - 19:49.

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В это время Солнце будет находиться в Весах, а Луна – в противоположном знаке Овна.

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В астрологии эта ось связана с темой "я и другие".

Овен символизирует личную свободу, инициативу, независимость и желание действовать.

Весы – партнерство, компромисс, взаимность и необходимость учитывать позицию другого человека.

Поэтому главной темой этой полнолуния может стать вопрос:

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где кончается компромисс и начинается отказ от собственных интересов?

Когда полнолуние в сентябре 2026 года

Полная фаза Луны наступит:

26 сентября в 19:49 по киевскому времени.

Луна будет находиться в знаке Овна примерно на 3°37′.

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Наиболее сильно это полнолуние, по астрологической традиции, могут почувствовать люди, у которых важные точки натальной карты расположены в начале Овна, Рака, Весов или Козорога.

Почему это полнолуние может быть эмоциональным

Полнолуние традиционно считается кульминационной фазой лунного цикла.

Темы, которые начали развиваться раньше, могут стать более очевидными.

В этот раз Луна в Овне расположена рядом с Нептуном, а также образует гармоничные аспекты с Плутоном и Ураном.

В популярной астрологии это может символизировать сочетание сильной эмоциональной реакции, неожиданного осознания и желания что-либо изменить.

Поэтому важно не путать сильное чувство с окончательным решением.

Что нельзя делать во время полнолуния

В эзотерических традициях полнолуние считают временем повышенной эмоциональности, поэтому в этот день не советуют действовать импульсивно.

Особо следует избегать:

решений «назло»;

резкого увольнения без плана;

ультиматумов в отношениях;

больших покупок из-за эмоций;

конфликтов, которые начинаются по пустякам;

обещаний, которые будет сложно выполнить;

попыток любой ценой доказать свою правоту.

Овен может подталкивать к быстрой реакции.

Но именно в полнолуние полезно дать себе немного больше времени.

Не выясняйте отношения на пике эмоций

Это полнолуние особенно сильно подсвечивает ось Овен – Весы.

Поэтому тема партнерства может стать одной из основных.

Могут вернуться старые споры.

Кто-то почувствует, что слишком долго уступал.

Другой человек — что его потребности не учитывают.

Такие разговоры могут быть важны.

Но лучше не начинать их в момент, когда главное желание победить в споре.

Полезнее спросить себя:

какого результата я хочу после этого разговора?

Не торопитесь разрывать то, что можно просмотреть

Полнолуние часто символически связано с завершениями.

Однако завершение не обязательно означает разрыв.

Иногда завершается только старый формат.

Отношения могут перейти на другой уровень.

Рабочие договоренности – измениться.

Проект – получить новое направление.

Поэтому не каждое ощущение "так больше нельзя" означает, что нужно немедленно все разрушить.

Иногда нужно изменить правила.

Будьте осторожны с деньгами

Импульсивность Овна может проявляться и через покупки.

Может захотеться быстро вознаградить себя.

Приобрести что-нибудь дорогое.

Или согласиться на финансовое решение только потому, что не хочется больше ждать.

Лучше отложить большие расходы хотя бы в день, если они не были запланированы раньше.

Особенно это касается покупок, имеющих долгосрочные финансовые последствия.

Чего не стоит требовать от себя

Еще одна ошибка — пытаться использовать полнолуние как дедлайн для всего.

Не нужно именно 26 сентября:

завершить все проекты;

разобраться со всеми отношениями;

принять все решения;

стать «новым человеком».

Полнолуние может показать, какая проблема требует внимания.

Но решение может занять больше времени.

Что же стоит сделать

Этот день хорошо подходит для подведения итогов.

Подумайте:

что за последние недели стало понятнее?

где вы слишком часто уступали?

где, напротив, действовали только в собственных интересах?

какой конфликт действительно нуждается не в победе, а в новых правилах?

что пора завершить?

Можно записать ответы на бумаге.

Даже несколько предложений могут помочь увидеть ситуацию более спокойно.

Простой ритуал на полнолуние

Если вы используете эзотерические практики, вечером 26 сентября можно провести символический ритуал завершения.

Запишите на листе три вещи, которые не хотите переносить в следующий лунный цикл.

Это может быть:

привычка;

страх;

оскорбление;

обязанность;

давно завершившаяся ситуация;

постоянное откладывание решения.

После этого лист можно порвать.

Главный смысл практики — не «волшебно избавиться от проблемы», а четко определить, что именно вы готовы менять.

Кому следует быть особенно внимательными

Сильнее всего это полнолуние может задеть Овнов, Раков, Весов и Козорогов.

Овнам следует следить за импульсивными решениями.

Весам – не пытаться сохранить мир ценой собственных потребностей.

Ракам – не переносить эмоциональное напряжение на близких.

Козорогам — не принимать профессиональных решений только из-за усталости или раздражения.

Для этих знаков события конца сентября могут показать, где пора изменить старый сценарий.

Главный урок полны

Полнолуние в Овне задает простой, но неудобный вопрос:

можно ли оставаться собой и в то же время быть в отношениях с другими людьми?

Ответ не всегда состоит в компромиссе.

Но и не всегда – в конфликте.

Иногда лучшее решение появляется тогда, когда человек перестает бороться только за победу и начинает бороться за то, что ему действительно важно.

Астрономические данные о фазах Луны научно определены. Астрология, эзотерические практики, ритуалы, Таро, руны и другие подобные системы не являются науками и носят символический или развлекательный характер.

Напомним, что ранее астрологиня назвала знаки зодиака, которые не любят овощи и фрукты.

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