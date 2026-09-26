46-летняя Соломия Витвицкая впервые стала мамой и показалась с новорожденным сыном в роддоме

Соломия Витвицкая с мужем / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала мамой.

Радостную новость 46-летняя знаменитость рассекретила в Instagram. Ведущая с нетерпением ждала родов. Однако малыш не торопился появляться на свет. И вот, 26 сентября Соломия Витвицкая наконец-то объявила о пополнении в семье.

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В одном из роддомов Киева ведущая родила сына. Знаменитость пока что держит в секрете имя первенца. Однако она уже успела показать его первое фото, сделанное в роддоме. Кстати, во время родов с Соломией Витвицкой рядом был ее муж, военный Алексей Ситайло, который поддерживал жену.

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«26.09.26! Мы тебя очень ждали, сынок», — объявила знаменитость.

Соломия Витвицкая с мужем и новорожденным сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломию Витвицкую и ее мужа уже активно начали поздравлять с пополнением в семье. Приятные слова ведущей написали и звездные друзья, и коллеги, и поклонники.

Ура! Очень счастливы за вас! (ведущая Маричка Падалко)

Поздравления! Счастливой судьбы малышу! У него невероятные любящие родители! (ведущая Наталья Островская)

Самые теплые поздравления! Счастливой судьбы малышу и крепкого здоровья всей семье! Радуемся за вас! (жена певца Виталия Козловского)

Напомним, недавно актриса Мила Сивацкая впервые стала мамой. Артистка рожала первенца за границей. Знаменитость уже показала полностью лицо дочери и рассекретила, как назвала ее.

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