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Назвали официальную причину смерти путиниста Соседова — экспертиза изменила предыдущую версию
Версия о том, что падение Соседова могло спровоцировать тромб, не подтвердилась.
Российский музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов скончался после падения с лестницы в гостинице. Ранее предполагалось, что причиной этого могла стать тромбоэмболия.
Предварительные результаты судебно медицинской экспертизы обнародовали российские пропагандистские СМИ.
Как сообщает «Звезда» со ссылкой на KP.RU, у 58-летнего Соседова обнаружили перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга. Именно последствия тяжелой травмы головы называют причиной смерти.
А версия о том, что падение могло спровоцировать тромб, не подтвердилась.
В то же время родственники телеведущего пока не получили официального заключения экспертов. По данным российских СМИ, им только предварительно сообщили результаты вскрытия.
Момент падения Соседова: что зафиксировали камеры наблюдения
Информация о возможной причине падения также изменилась. Раньше среди версий называли тромбоэмболию. Предполагалось, что отрыв тромба мог спровоцировать падение. Однако эта версия, по предварительным результатам экспертизы, не подтвердилась.
В то же время камеры видеонаблюдения в отеле зафиксировали сам момент падения. По данным российского издания, на записи видно, как Соседов поднялся на ступеньку, после чего упал навзничь на площадку и ударился затылком о плитку.
В момент падения рядом с ним никого не было. Записи с камер передали правоохранителям. Почему телеведущий потерял равновесие, пока не установлено.
Где умер Сергей Соседов
Соседов находился в Нерюнгри, куда приехал для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока-2026» как глава жюри. После падения его госпитализировали. Врачи провели консилиум и приняли решение об операции.
Организатор конкурса Виктор Беззубов рассказал, что незадолго до инцидента Соседов находился в хорошем настроении.
«В 22:45 по местному времени мне сообщили, что Сергей Васильевич умер. Травма у него была несовместима с жизнью», — сказал он.
Напомним, что о смерти Соседова стало известно 23 сентября. Ему было 58 лет.
Ранее также появлялась версия, что на состояние телеведущего могло повлиять длительный перелет из Москвы в Якутию и смена часовых поясов. Эта версия тоже не получила подтверждения.
Похоронить Соседова планируют на Перепечинском кладбище в Московской области, где похоронили его отца Василия Соседова.
Как Соседов относился к Украине
Ранее уже речь шла о подлинном отношении Сергея Соседова к Украине. Известная журналистка Ольга Кунгурцева вскрыла, почему он поддержал в войне Россию.
Широкую популярность в Украине Сосед получил благодаря работе судьей шоу «Х-Фактор». К тому времени он жил в Киеве — квартиру ему арендовал работодатель.
Ольга Кунгурцева вспоминала, что во время интервью Соседов тепло отзывался об Украине и говорил, что в России чувствовал себя чужим. По ее словам, он даже рассказывал, что киевские консьержи угощали его домашней едой.
Однако впоследствии одиозный российский музыкальный критик отплатил украинцам за гостеприимство и щедрость. Он поддержал войну и атаки РФ на Украину. Как говорит Кунгурцева, решил полностью поддержать кремлевского диктатора Путина, поскольку не хотел упускать возможность зарабатывать кровавые рубли и свое рабочее место на ТВ.
Добавим, что украинский музыкант Фагот из ТНМК тоже не пожалел Соседова-путиниста после смерти и тремя словами отреагировал на новость.