Известная журналистка раскрыла настоящее отношение Соседова к Украине и почему он поддержал в войне Россию

Сергей Соседов / © Facebook

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Известная журналистка Ольга Кунгурцева раскрыла истинное отношение российского музыкального критика Сергея Соседова к Украине и рассказала, как он продался России.

Россиянин получил свою славу именно в Украине, поскольку был судьей одного из популярных тогда талант-шоу «Х-Фактор». Кроме того, Сергей Соседов не только работал в Украине, но жил в Киеве, поскольку работодатель арендовал ему квартиру. Ольга Кунгурцева в Facebook вспомнила, как ей однажды пришлось брать у одиозного музыкального критика интервью. Так вот, в ходе беседы он расхваливал Украину. Жаловался, мол, в России его не понимают и он там чужой, а вот украинцы хорошо к нему относятся. Сергей Соседов даже хвастался, что консьержи дают ему домашнюю еду. Хотя сам россиянин, как вспоминает Кунгурцева, гостеприимством не отличался. Когда журналистка брала у него интервью в его доме, он сам пил сок, а ей даже стакана не предложил.

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Сергей Соседов / © Facebook

«Сколько признаний в любви: „Мне у вас уютно, как дома. Даже лучше. В Киеве человеком чувствую себя, а в Москве я чужой. Я для них изгой. Планирую в Киев переехать и маму перевезти. В доме, где мне квартиру снимают, милые консьержки взяли надо мной шефство. ‚Сергей, ты такой худенький, прям истощен. Обещаем, что откормим‘. И каждый день они мне супчики в баночках приносят, котлетки, пирожки пекут с капушочкой, картошкой, с яблочками“. А украинцы всегда славились добротой, широтой души, состраданием к убогим и страждущим», — говорит журналист.

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Кстати, Ольга Кунгурцева вспоминает, что тогда у Соседова не только брали интервью, но и устроили ему профессиональный фотосет, при этом средств из него не брали. Более того, россиянина даже одели, а потом еще и подарили костюмы. Сергей Соседов потом хвастался этим на российском ТВ.

Однако впоследствии одиозный музыкальный критик показал свою сущность и отплатил украинцам за гостеприимство и щедрость. Соседов поддержал войну и убийства невинных людей. При этом он поливал Украину грязью и активно распространял пропаганду. Как говорит Кунгурцева, для Соседова деньги оказались дороже совести. Он решил полностью поддержать кремлевского диктатора, поскольку не хотел упускать возможность зарабатывать кровавые рубли и свое рабочее место на ТВ.

Сергей Соседов / © Facebook

«Словом, купался Соседов у нас в любви, деньгах и достатке. А уж как отблагодарил щедро! Как только началось полномасштабное вторжение, один из первых влез в телевизор, слюной брызгал, кулачками махал, глазами, застекленными от ненависти хлопал. Сколько же мерзости в этой душе таилось! И это все из-за трусости, из-за денег, теплого местечка на ТВ…», — говорит журналистка.

Напомним, Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Музыкальный критик утром упал с лестницы и получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, но во время операции сердце Соседова остановилось. Причиной смерти стал отек мозга, который возник на фоне падения.

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