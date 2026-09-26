Сергій Сосєдов

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Російський музичний критик і телеведучий Сергій Сосєдов помер після падіння зі сходів у готелі. Раніше припускали, що причиною цього могла стати тромбоемболія.

Попередні результати судово-медичної експертизи оприлюднили російські пропагандистські ЗМІ.

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Як повідомляє «Звезда» з посиланням на KP.RU, у 58-річного Сосєдова виявили перелом основи черепа, крововилив та набряк головного мозку. Саме наслідки тяжкої травми голови називають причиною смерті.

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А версія про те, що падіння міг спровокувати тромб, не підтвердилася.

Водночас родичі телеведучого поки не отримали офіційного висновку експертів. За даними російських ЗМІ, їм лише попередньо повідомили результати розтину.

Момент падіння Сосєдова: що зафіксували камери спостереження

Інформація про можливу причину падіння також дещо змінилася. Раніше серед версій називали тромбоемболію. Припускали, що відрив тромбу міг спровокувати падіння. Однак ця версія, за попередніми результатами експертизи, не підтвердилася.

Водночас камери відеоспостереження в готелі зафіксували сам момент падіння. За даними російського видання, на записі видно, як Сосєдов піднявся на сходинку, після чого впав навзнак на майданчик і вдарився потилицею об плитку.

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У момент падіння поруч із ним нікого не було. Записи з камер передали правоохоронцям. Чому саме телеведучий втратив рівновагу, наразі не встановлено.

Де помер Сергій Сосєдов

Сосєдов перебував у Нерюнгрі, куди приїхав для участі в конкурсі «Перлина Далекого Сходу-2026» як голова журі. Після падіння його госпіталізували. Лікарі провели консиліум та ухвалили рішення про операцію.

Організатор конкурсу Віктор Беззубов розповів, що незадовго до інциденту Сосєдов перебував у хорошому настрої.

«О 22:45 годині за місцевим часом мені повідомили, що Сергій Васильович помер. Травма у нього була несумісна з життям», — сказав він.

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Нагадаємо, що про смерть Сосєдова стало відомо 23 вересня. Йому було 58 років.

Раніше також з’являлася версія, що на стан телеведучого міг вплинути тривалий переліт із Москви до Якутії та зміна часових поясів. Ця версія також не отримала підтвердження.

Поховати Сосєдова планують на Перепечинському кладовищі в Московській області, де раніше поховали його батька Василя Сосєдова.

Як Сосєдов ставився до України

Раніше вже йшлося про справжнє ставлення Сергія Сосєдова до України. Відома журналістка Ольга Кунгурцева розкрила, чому він підтримав у війні Росію.

Широку популярність в Україні Сосєдов отримав завдяки роботі суддею шоу «Х-Фактор». На той час він жив у Києві — квартиру йому орендував роботодавець.

Ольга Кунгурцева згадувала, що під час інтерв’ю Сосєдов тепло відгукувався про Україну та казав, що в Росії почувався чужим. За її словами, він навіть розповідав, що київські консьєржі пригощали його домашньою їжею.

Однак згодом одіозний російський музичний критик «відплатив» українцям за гостинність та щедрість. Він підтримав війну та атаки РФ на Україну. Як говорить Кунгурцева, вирішив повністю підтримати кремлівського диктатора Путіна, оскільки не хотів втрачати можливість заробляти криваві рублі і своє робоче місце на ТБ.

Додамо, що український музикант Фагот з «ТНМК» теж не пожалів Сосєдова-путініста після смерті та трьома словами відреагував на новину.

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