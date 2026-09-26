Мужчин с этими болезнями глаз не могут мобилизовать: полный перечень

Зрение, зрение / © pexels.com

Реклама

В Украине во время общей мобилизации граждане в возрасте от 25 до 60 лет могут быть полностью освобождены от военной службы из-за серьезных нарушений зрения. Окончательный вердикт выносит военно-врачебная комиссия (ВЛК), руководствуясь приказом Минобороны №402. В частности, основанием для исключения из военного учета становятся такие патологии как полное отсутствие зрения, тяжелая форма глаукомы или отслоение сетчатки на обоих глазах.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Реклама

Кто оценивает пригодность к службе

Судьбу призывников решает военно-врачебная комиссия. Во время медицинского осмотра врачи опираются на специальное Расписание болезней, утвержденное приказом Минобороны №402. Если заболевание существенно ограничивает возможности человека или делает прохождение службы физически невозможным, гражданин освобождается от призыва.

Реклама

Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», офтальмологические диагнозы, позволяющие избежать мобилизации, подробно расписаны в статьях 25-32 профильного документа.

Потеря зрения и сильные нарушения рефракции

Абсолютным основанием для исключения из военного учета является физическое отсутствие одного или обоих глазных яблок. Также в армию не заберут мужчин, у которых диагностирована полная слепота хотя бы одного глаза, или если острота зрения на одном глазу падает ниже отметки 0,1.

Строгие правила действуют и в отношении рефракции. ВЛК признает человека непригодным, если близорукость или дальнозоркость любого глаза превышает 12,0 дптр в одном из меридианов. Увольнение гарантирует и любой вид астигматизма, при котором разница рефракции в двух главных меридианах составляет более 6,0 дптр.

Тяжелые болезни обоих глаз

Комиссия списывает с учета имеющих серьезные двусторонние патологии. Речь идет о глаукоме в тяжелой стадии на обоих глазах, а также о разрывах или отслоениях сетчатки любого происхождения. Кроме того, негодность устанавливают при наличии стойкого паралича двигательных мышц глазного яблока, если он сопровождается диплопией.

Реклама

Исключения из учета выдают и при резко выраженных заболеваниях всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих очах. Сюда относятся катаракта, болезни зрительного нерва, дегенеративные изменения, рубцы и помутнения, часто обостряющиеся или вызывающие прогрессирующее снижение зрительных функций.

Такой же статус получают граждане с выраженными анатомическими недостатками век, орбиты или конъюнктивы, если это приводит к значительным двигательным или зрительным проблемам на обоих глазах.

Мобилизация в Украине — последние новости

Ранее мы писали о том, как снять статус «в розыске», если ТЦК не формирует штраф в «Резерв+».

Напомним, в Украине суд рассмотрел дело мужчины, который обжаловал действия ТЦК после того, как повестку ему оставили в почтовом ящике. Он лично ее не получал, однако суд решил, что мужчину все же законно сообщили о необходимости явиться в ТЦК.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров