Проверят каждую гривну: из-за каких переводов украинцев у банков могут возникнуть подозрения

Карточные переводы

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Причиной проверки банковского перевода финансовым мониторингом может стать не только его сумма. Хотя в Украине пороговым пределом определено 400 тысяч гривен, любую подозрительную операцию финучреждение имеет право заблокировать и исследовать даже на минимальную сумму.

Об этом пишет «24 канал».

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Существует ли сумма перевода, после которой банк начинает проверку

В законодательстве Украины действительно понятие пороговой финансовой операции. По общему правилу к ней относится операция на сумму от 400 тысяч гривен, но только при наличии хотя бы одного из определенных законом признаков. Речь идет, в частности, об определенных операциях с участием лиц из государств или юрисдикций с повышенными рисками, политически значимых лиц и других случаях, предусмотренных законом.

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Поэтому утверждение, что «банк проверяет все переводы более 400 тысяч гривен», некорректно. Сама сумма не делает какой-либо платеж автоматически подозрительным: для пороговой операции должен быть еще и соответствующий признак, предусмотренный законодательством.

В то же время, финансовый мониторинг не ограничивается операциями от 400 тысяч гривен. Закон предусматривает, что подозрительные финансовые операции могут проверяться независимо от суммы. Подозрительной считается операция или попытка ее проведения, если банк имеет подозрение или достаточные основания полагать, что средства могут быть результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.

Следовательно, перевод на 20 тысяч гривен теоретически тоже может вызвать запрос банка, если он не отвечает привычному финансовому поведению клиента или имеет другие рисковые признаки.

Банк при мониторинге анализирует операции клиента с учетом информации о нем, его деятельности и уровне риска. При необходимости финучреждение может выяснять источник средств, связанных с конкретными операциями.

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Именно поэтому нет универсальной суммы типа «до 100 тысяч гривен можно переводить без проверки». Размер платежа является одним из факторов, которые могут учитываться при финансовом мониторинге.

Что банк может попросить объяснить при проверке перевода

Если операция вызывает вопросы, банк может обратиться к клиенту для получения дополнительной информации или документов. В частности, финучреждение может попросить объяснить происхождение средств и содержание операции. Это может касаться ситуаций, когда на счет регулярно поступают значительные суммы, не соответствующие обычному финансовому профилю клиента, или когда происходит резкое изменение характера операций.

В то же время, сам запрос банка еще не означает, что клиент нарушил закон. Финансовый мониторинг работает по риск-ориентированному принципу: банк анализирует сделки и сопоставляет их с доступной информацией о клиенте. Закон прямо обязывает банки обеспечивать мониторинг финансовых операций на предмет их соответствия информации о клиенте, его деятельности и риске.

Не путайте финмониторинг с правилами информации, сопровождающей платеж. Для платежных операций на сумму менее 30 тысяч гривен, при отсутствии признаков связанности с другими операциями, закон предусматривает упрощенные требования в отдельных случаях. Для более крупных платежей действуют более широкие требования к информации о плательщике и получателе.

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То есть 30 тысяч гривен и 400 тысяч гривен — это разные законодательные пороги, и ни один из них не означает автоматической блокировки или проверки каждого перевода. Первый связан, в частности, с требованиями к идентификации и сопровождению платежных операций, а второй с определением пороговых финансовых операций при наличии установленных законом признаков.

Для обычного клиента главное — иметь возможность объяснить происхождение средств, если банк задаст соответствующий вопрос. Например, в случае получения денег от продажи имущества, ссуды, наследства, подарка или иного законного источника подтвердить это можно соответствующими документами.

Таким образом, нет единой суммы перевода, которую банк гарантированно не будет проверять.

Финучреждение может анализировать операции независимо от их размера, если видит признаки подозрительной деятельности.

Порог в 400 тысяч гривен касается именно определенных законом пороговых операций.

Напомним, благодаря присоединению Украины к международному стандарту CRS, Государственная налоговая служба уже получает информацию об иностранных счетах граждан в более чем 120 странах. Так что налоговая может видеть некоторые ваши переводы средств за границу, а также то, что и откуда вам поступает.

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