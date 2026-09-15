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Ваш PIN-код может быть среди самых опасных: какие комбинации в зоне риска
Самые популярные PIN-коды оказались одновременно и опасными: почти каждый пятый пользователь выбирает одну из трех очевидных комбинаций.
Миллионы людей до сих пор используют слишком простые PIN-коды для банковских карточек, которые мошенникам легче угадать. Особенно опасными считаются комбинации 1234, 1111 и 0000 — вместе на них приходится почти пятая часть проанализированных кодов.
Об этом свидетельствует исследование, проведенное на основе 3,4 млн PIN-кодов, пишет ONET.
Четырехзначный PIN теоретически может иметь 10 тысяч различных комбинаций. Если бы пользователи выбирали цифры случайно, угадать код было бы гораздо сложнее. Однако на практике люди часто используют одинаковые и предполагаемые последовательности.
В частности, на три самых популярных варианта – 1234, 1111 и 0000 – пришлось почти 19% всех проанализированных PIN-кодов.
Эксперты предостерегают, что такие комбинации мошенники могут проверять одними из первых. К опасным относятся также последовательности вроде 4321, повторение одинаковых цифр и коды, образующие простой рисунок на клавиатуре, например 2580.
Не рекомендуют использовать и даты рождения или годы, которые можно связать с владельцем карты. Такую информацию можно найти в открытых источниках или социальных сетях.
Специалисты советуют выбирать максимально непредсказуемую комбинацию, избегать последовательных и повторяющихся цифр и не использовать один PIN-код для нескольких различных сервисов.
PIN также не следует записывать рядом с банковской картой или сообщать другим людям. Если же используется одна из самых популярных комбинаций, ее рекомендуют сменить более сложной.
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