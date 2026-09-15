Ваш PIN-код може бути серед найнебезпечніших: які комбінації в зоні ризику

Банкомат / © Pexels

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Мільйони людей досі використовують надто прості PIN-коди для банківських карток, які шахраям легше вгадати. Особливо небезпечними вважають комбінації 1234, 1111 та 0000 — разом на них припадає майже п’ята частина проаналізованих кодів.

Про це свідчить дослідження, проведене на основі 3,4 млн PIN-кодів, пише ONET.

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Чотиризначний PIN теоретично може мати 10 тисяч різних комбінацій. Якби користувачі обирали цифри випадково, вгадати код було б значно складніше. Однак на практиці люди часто використовують однакові та передбачувані послідовності.

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Зокрема, на три найпопулярніші варіанти — 1234, 1111 і 0000 — припало майже 19% усіх проаналізованих PIN-кодів.

Експерти застерігають, що такі комбінації шахраї можуть перевіряти одними з перших. До небезпечних також належать послідовності на кшталт 4321, повторення однакових цифр та коди, що утворюють простий малюнок на клавіатурі, наприклад 2580.

Не рекомендують використовувати й дати народження або роки, які можна пов’язати з власником картки. Таку інформацію потенційно можна знайти у відкритих джерелах або соціальних мережах.

Фахівці радять обирати максимально непередбачувану комбінацію, уникати послідовних і повторюваних цифр та не використовувати один PIN-код для кількох різних сервісів.

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PIN також не варто записувати поруч із банківською карткою чи повідомляти іншим людям. Якщо ж використовується одна з найпопулярніших комбінацій, її рекомендують змінити на складнішу.

Раніше ми писали, що розвиток штучного інтелекту робить публікацію звичайних знімків у соцмережах потенційно небезпечною. Сучасні нейромережі здатні легко визначити розташування вашого будинку, офісу чи місця відпочинку, спираючись лише на дрібні деталі тла.

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