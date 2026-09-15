Моряки боялися його століттями: вчені знайшли щелепи гігантського хижака

Вчені знайшли щелепи гігантського восьминога / © Unsplash

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Століттями скандинавські моряки передавали з вуст у вуста легенди про морського монстра, здатного затягнути на дно цілий корабель. Поступово кракен мігрував з усних переказів у дорожні нотатки та старовинні карти, де слугував застереженням для мореплавців. І врешті-решт науковці переконані, що кракен існував насправді, адже їм вдалося знайти гігантські щелепи.

Про це пише Daily Galaxy.

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«Кракени» існували насправді: вчені виявили щелепи 20-метрових прадавніх восьминогів

У своїй «Природничій історії Норвегії» 1755 року єпископ Ерік Понтоппідан присвятив істоті окремі сторінки, описуючи її як цілком реального мешканця північних вод. Згодом наука віднесла ці розповіді до фольклору, роздутого страхом та уявою.

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Нові знахідки викопних решток не повертають міф до життя, проте вказують на існування прадавнього океанського хижака, який цілком заслуговував на це ім’я.

Дослідження, опубліковане 23 квітня в журналі Science під керівництвом Ясухіро Іби з Хоккайдського університету, використало скам’янілі щелепи з осадових порід Японії та острова Ванкувер для реконструкції життя восьминогів у період між 100 та 72 мільйонами років тому.

Отримана картина вражає: найраніші з відомих восьминогів крейдового періоду не були боязкими мешканцями рифів, якими ми знаємо їх сьогодні. Це були гігантські мисливці, що займали вершину харчового ланцюга поруч із величезними морськими рептиліями тогочасних морів.

Скам’янілості восьминогів завжди були рідкістю, адже м’якотілі тварини вкрай рідко зберігаються до моменту мінералізації.

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Проте щелепи — зовсім інша справа. Тверді та хімічно стійкі, вони здатні зберігати найдрібніші деталі поверхні протягом десятків мільйонів років у спокійних донних відкладеннях. Щоб виявити їх, команда Іби використала шліфувальну томографію високої роздільної здатності та модель ШІ із zero-shot навчанням.

Рештки належали роду Cirrata — вимерлій групі восьминогів. Раннє дослідження в Journal of Paleontology вже ідентифікувало великі щелепи з тих самих відкладень острова Ванкувер та Хоккайдо, підтвердивши існування великих тварин у пізньокрейдовому Північному Тихому океані.

«У дорослих особин до 10% кінчика щелепи відносно її загальної довжини було стерто, що перевищує показники сучасних головоногих, які харчуються здобиччю у твердому панцирі. Це свідчить про багаторазові й силові контакти зі здобиччю, розкриваючи неочікувано агресивну стратегію полювання», — пояснює Іба.

На поверхні щелеп науковці виявили відколи, подряпини, тріщини та шліфовані ділянки. Характер цих пошкоджень вказує на те, що тварини поводилися як гігантські хижаки, що постійно розламували тверду здобич.

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Загальна довжина цих восьминогів-кракенів сягала майже 20 метрів. Також дослідникам вдалося з’ясувати, що тварини послідовно надавали перевагу одній стороні щелепи.

А що з кракеном

Кракен з матроських історій, майже напевно, мав більш скромне біологічне походження. Гігантські кальмари (Architeuthis) та колосальні кальмари (Mesonychoteuthis) — цілком реальні головоногі, і їхні щупальця та габарити збігаються з фрагментами класичних описів.

Науковці не знайшли жодних доказів того, що будь-яка з нині живих головоногих тварин здатна напасти на корабель і потопити його, як описує міф.

Відомі наразі види кальмарів значно поступаються всім цим описам.

Доісторичні тварини з дослідження Іби передували появі людства приблизно на 100 мільйонів років і не мали жодного відношення до формування легенди. Втім, вони є найбільшими та найбільш пристосованими до хижацтва представниками лінії восьминогів.

Відкриття науковців: останні новини

Нагадаємо, мумія «Жінки, що кричить», знайдена 1935 року в Луксорі, десятиліттями спантеличувала науковців своїм широко відкритим ротом. Раніше вважалося, що це сталося через неякісне бальзамування, оскільки з тіла не видалили внутрішні органи.

Проте комп’ютерна томографія, проведена професоркою радіології Каїрського університету Сахар Салем, спростувала цю версію, адже під час муміфікації використовувалися дорогі імпортні речовини.

Нова гіпотеза пояснює вираз обличчя трупним спазмом у момент смерті, спричиненим сильним болем чи стражданням. Через миттєве заціпеніння м’язів бальзамувальники просто не змогли закрити померлій рот. Сканування також допомогло з’ясувати деталі про саму жінку: вона померла у віці близько 48 років, мала зріст 150 см, страждала на легкий артрит хребта та втратила кілька зубів ще за життя, хоча точну причину її смерті встановити так і не вдалося.

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