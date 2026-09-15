Частині пенсіонерів спростять отримання виплат: від 22 жовтня скасують важливу вимогу

Пенсія

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Для пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщених осіб скасують одну з додаткових вимог для отримання пенсійних виплат. Нові правила набудуть чинності 22 жовтня 2026 року.

Про це повідомив нардеп Данило Гетьманцев.

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Що відомо про зміни

На початку 2026 року пенсійні виплати призупинили для 337 тисяч пенсіонерів. Для багатьох внутрішньо переміщених осіб відновлення виплат стало складною процедурою, яка передбачала проходження ідентифікації, очікування в чергах або спроби записатися на відеоідентифікацію.

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Особливо складно це може бути для літніх та маломобільних людей, які не користуються смартфонами або не мають можливості самостійно пройти необхідні цифрові процедури.

1 липня Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Документ передбачає, що переселенці мають реалізовувати право на пенсію на загальних підставах, а сам статус ВПО не може бути підставою для встановлення додаткових вимог.

Зокрема, для пенсіонерів-ВПО скасовується вимога підтверджувати, що вони не отримують пенсію від Росії.

Водночас для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, така вимога залишається.

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Нові положення закону набудуть чинності 22 жовтня.

«Очікуємо від уряду своєчасного приведення нормативних актів у відповідність до нового закону — щоб оновлена законодавча база запрацювала швидко, без проблем, та не були створені додаткові перешкоди на шляху у наших людей до отримання належних їм виплат», — зазначає Гетьманцев.

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Пенсіонери та отримувачі соцвиплат мають повідомити ПФУ про зміни в особистих даних протягом 10 днів. Йдеться, зокрема, про зміну паспорта чи прізвища, контактів і банківських реквізитів, а також працевлаштування або звільнення. Передати інформацію можна онлайн через портал ПФУ, особисто в сервісному центрі або рекомендованим листом. Якщо вчасно не повідомити про зміни, може виникнути переплата, яку Пенсійний фонд вимагатиме повернути.

Як ми писали, щоб не залишитися з мінімальною пенсією, важливо заздалегідь перевірити страховий стаж, офіційний заробіток і сплату внесків. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо його не вистачає, за певних умов можна сплачувати добровільні внески. Таку майбутню виплату можна збільшити, відклавши вихід на пенсію: за рік відстрочки основний розмір пенсії зростає на 6%, а за п’ять років — на 30%.

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