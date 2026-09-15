Моторошне пророцтво Нострадамуса починає збуватися: його передбачення 500-річної давнини лякає

Нострадамус

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Пророцтва французького астролога Нострадамуса знову опинилися в центрі уваги. Цього разу прихильники його теорій вважають, що один із катренів, написаних майже 500 років тому, може стосуватися штучного інтелекту та можливих катастрофічних наслідків його розвитку.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Мішель де Нострдам, відомий як Нострадамус, опублікував свою збірку «Пророцтва» у 1555 році. Йому заднім числом приписують передбачення низки важливих подій, зокрема Велику пожежу в Лондоні, прихід Адольфа Гітлера до влади, смерть принцеси Діани та теракти 11 вересня.

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Тепер увагу привернув 31-й катрен IV століття. У ньому йдеться про «нового мудреця», «самотній розум» та «учнів», які нібито просять його стати безсмертним. Завершується катрен моторошними словами про тіла у вогні.

Прихильники теорії вважають, що згадки про «самотній розум» і безсмертя можна трактувати як натяк на штучний інтелект, який здатен існувати незалежно від людини або навіть зберігати її свідомість після смерті.

Інтерес до цього пророцтва посилився на тлі дискусій навколо небезпек розвитку надпотужного ШІ. Зокрема, цього тижня колишній працівник Anthropic Джейкоб Коксон заявив, що звільнився з компанії на знак протесту проти того, що розробники надпотужного штучного інтелекту, за його словами, «грають нашими життями».

Коксон став одним із кількох колишніх представників технологічної індустрії, які публічно висловлювали занепокоєння щодо розвитку ШІ в Anthropic та OpenAI.

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Це не перша спроба пов’язати Нострадамуса зі штучним інтелектом. У 1989 році Долорес Кеннон опублікувала книгу «Розмови з Нострадамусом», у якій описала нібито отримані під час гіпнозу передбачення. У них 31-й катрен IV століття трактувався як історія про майбутнього генія, який зможе перенести свій розум у комп’ютер і таким чином продовжити існування після смерті.

Нагадаємо, болгарська провидиця Ванга передбачила одне моторошне пророцтво, яке станеться уже 2027 року.

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