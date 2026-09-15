Жуткое пророчество Нострадамуса начинает сбываться: его предсказание 500-летней давности пугает

Нострадамус

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Пророчества французского астролога Нострадамуса снова оказались в центре внимания. На этот раз приверженцы его теорий считают, что один из катренов, написанных почти 500 лет назад, может касаться искусственного интеллекта и возможных катастрофических последствий его развития.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Мишель де Нострдам, известный как Нострадамус, опубликовал свой сборник «Пророчества» в 1555 году. Ему задним числом приписывают предсказание ряда важных событий, в том числе Великий пожар в Лондоне, приход Адольфа Гитлера к власти, смерть принцессы Дианы и теракты 11 сентября.

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Теперь внимание привлек 31-й катрен IV века. В нем говорится о «новом мудреце», «одиноком уме» и «учениках», которые якобы просят его стать бессмертным. Завершается катрен жуткими словами о телах в огне.

Сторонники теории считают, что упоминания о «одиноком разуме» и бессмертии можно трактовать как намек на искусственный интеллект, способный существовать независимо от человека или даже сохранять его сознание после смерти.

Интерес к этому пророчеству усилился на фоне дискуссий вокруг опасностей развития сверхмощного ИИ. В частности, на этой неделе бывший работник Anthropic Джейкоб Коксон заявил, что уволился из компании в знак протеста против того, что разработчики сверхмощного искусственного интеллекта, по его словам, «играют нашими жизнями».

Коксон стал одним из нескольких бывших представителей технологической индустрии, публично выражавших обеспокоенность по поводу развития ИИ в Anthropic и OpenAI.

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Это не первая попытка увязать Нострадамуса с искусственным интеллектом. В 1989 году Долорес Кэннон опубликовала книгу «Разговоры с Нострадамусом», в которой описала якобы полученные во время гипноза предсказания. В них 31-й катрен IV века трактовался как история о грядущем гении, который сможет перенести свой ум в компьютер и таким образом продолжить существование после смерти.

Напомним, болгарская провидица Ванга предусмотрела одно жуткое пророчество, которое произойдет уже в 2027 году.

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