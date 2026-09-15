Без макіяжу та зайвого гламуру: Памела Андерсон розповіла, чому більше не грає за правилами Голлівуду

Памела Андерсон / © Associated Press

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Десь між завершенням літа та Нью-Йоркським тижнем моди Памела Андерсон з’явилася на Венеційському кінофестивалі зі своїм уже впізнаваним образом — чистою шкірою без макіяжу. Для акторки це не просто ефектний вихід, а продовження філософії, яку вона дедалі впевненіше демонструє публічно: не маскувати себе, а підкреслювати те, що вже є, про це розповіло видання NewBeauty.

«Моя рутина однакова всюди, чи то я в саду, чи на червоній доріжці» — розповіла Андерсон.

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Її секрет у догляді

Памела Андерсон / © Associated Press

Перед важливими виходами Памела використовує виключно засоби власного бренду. Спочатку очищує шкіру м’яким мусом, потім наносить сироватку, дає їй увібратися та додає трохи крему, якщо потрібно зменшити почервоніння. Завершує догляд улюбленим зволожувальним кремом, який, за її словами, однаково добре працює під легким макіяжем і без нього.

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Причому акторка не обмежується обличчям, адже ті самі засоби вона наносить на руки та лікті. Саме такий підхід до догляду, за словами Андерсон, дозволяє їй використовувати менше декоративної косметики.

Подорож до Венеції з перельотом, зміною часових поясів і сухим повітрям у літаку не стала винятком. Памела розповіла, що взяла з собою мініверсії улюблених продуктів, щоб не змінювати звичний догляд. А ще натякнула на новий зволожувальний засіб, який зараз розробляє для бренду. Андерсон переконана, що сьогодні її шкіра має кращий вигляд, ніж у 30 чи 40 років.

«Я вільна бути собою»

Памела Андерсон / © Associated Press

Змінилася не лише б’юті-рутина акторки, а й саме ставлення до підготовки до публічних виходів. Раніше червона доріжка асоціювалася з великою командою, тепер Памела віддає перевагу тиші та часу наодинці з собою.

Перед стресовими моментами вона хоче усамітнитися, обміркувати майбутній вихід і сформувати власне бачення образу. Їй важливіше самій зрозуміти, що їй подобається, та залишатися вірною цьому.

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Водночас акторка не відмовляється назавжди від макіяжу. Коли є настрій, вона може додати кремові рум’яна, тонований бальзам для губ, який зараз тестує, чи коричневу стрілку та трохи туші.

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