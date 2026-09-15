"Я кохаю цього чоловіка": Дженніфер Еністон публічно зізналася у коханні своєму бойфренду

Дженніфер Еністон і Джим Кертіс, фото: instagram.com/jimcurtis1

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57-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон відкрито продемонструвала свої почуття до свого коханого Джима Кертіса. Вона підтримала бойфренда в день виходу його нової книжки The Book of Possibility і поділилася зворушливим зізнанням у соціальних мережах.

Зірка опублікувала у своєму Instagram фото зі своїм коханим та його книжкою. «Я люблю цю книгу… І я кохаю цього чоловіка», — написала Дженніфер, додавши до публікації емодзі у вигляді серця.

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Книга Джима Кертіса / © Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон і Джим Кертіс / © Instagram Дженніфер Еністон

Зазначимо, Джим Кертіс — гіпнотерапевт, коуч та автор. Його нова книжка присвячена можливостям людини, особистісному розвитку та тому, як змінити власне сприйняття життя. Роман Еністон і Кертіса став публічним у 2025 році. До цього знаменитості деякий час дружили, а потім їхні стосунки переросли в романтичні. Відтоді пару періодично бачать разом, однак акторка досить рідко говорить про особисте життя публічно.

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Це публічне зізнання Еністон стало одним із найвідвертіших проявів її почуттів до Кертіса за весь час їхніх стосунків.

Дженніфер Еністон і Джим Кертіс, фото: instagram.com/jimcurtis1

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон опублікувала рідкісні фото зі своїм хлопцем-гіпнотерапевтом.

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