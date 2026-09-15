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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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150
Час на прочитання
1 хв

Ніколь Кідман у розкішній сукні Chanel підкорила червону доріжку Emmy Awards-2026

Акторка ефектно повернулася на червону доріжку престижної церемонії після дев’ятирічної перерви.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман відвідала 78-му церемонію вручення премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі і вийшла на червону доріжку. Акторка обрала для події сукню від Модного дому Chanel, яка здавалась дуже оригінальною і навіть трохи театральноною.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Не дивно, що зірка обрала цей бренд, адже вона є його амбасадокою. Їхній творчий тандем чудово спрацював і Кідман завжди має неймовірний вигляд у творіннях Матьє Блазі. Дизайнер підбирає для неї чуттєві і жіночні ансамблі, які підкреслюють її фігуру і витонченість. Біла ж сукня Chanel, яку Ніколь носила цього разу стала одним із найромантичніших луків вечора.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Вона була довжини міді, без бретельок, але з цупкої тканини. Сукня підкреслювала фігуру, але не була перевантажена декором. Головний акцент був на зоні декольте та плечах — їх прикрашало об’ємне біле пір’я.

Але без сумнуву — увагу привертав і високий розріз на спідниці сукні, який демонстрував ноги зірки.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Завершили образ чорні туфлі Chanel, а біляве волосся Кідман зібрала у недбалий вільний пучок. Блиску додали діамантові сережки-підвіски, кілька каблучок із діамантами та годинник на лівому зап’ясті.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

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