Дружина Метта Деймона ефектно затьмарила чоловіка на прем’єрі фільму Бена Аффлека

Метт Деймон з дружиною Лючіаною / © Getty Images

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У кінотеатрі Westwood Village Theater у Лос-Анджелесі відбулася світова прем’єра нового трилера Бена Аффлека. Серед гостей не міг не з’явитися його давній друг і бізнес-партнер Метт Деймон, який прийшов на червону доріжку разом із дружиною Лючіаною.

Подружжя стало продюсерами стрічки, яка є новим проєктом їхньої спільної продюсерської компанії Artists Equity. Метт Деймон позував у класичному костюмі у смужку, сірій сорочці і краватці, а його дружина обрала сміливий червоний колір, який затьмарив найрозкішніші вечірні сукні.

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Метт Деймон з дружиною Лючіаною / © Getty Images

Жінка обрала костюм, який складався з акцентного широкого жакета оверсайз і штанів із високим посадженням та широкими холошнями, які сягали підлоги, візуально видовжуючи силует. Це давній модний прийом, який також обожнює Вікторія Бекхем.

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Під жакет Лючіана одягнула простий білий топ, який ще більше підкреслив насиченість червоного кольору. Образ вона завершила червоними гостроносими туфлями в тон.

Також пара відвідала разом Мехіко, де також відбувся захід присвячений фільму, але на публіку вийшли у компанії своїх трьох доньок — Ізабелли, Джії та Алексії. Також у них є ще одна донька Стелла, але вона на захід не прийшла.

Метт Деймон з дружиною Лючіаною та доньками / © Getty Images

Позували Деймони й з Беном Аффлеком.

Метт Деймон з друхиною і Беном Аффлеком / © Getty Images

Цікаво, що спочатку саме Деймон мав стати зіркою фільму, однак головну роль зрештою виконав сам Аффлек, оскільки Деймону довелося залишити проєкт через зайнятість у фільмі Крістофера Нолана «Одіссея». Окрім Аффлека, у стрічці також знялися Керрі Вашингтон, Джилліан Андерсон і Стівен Ян.

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