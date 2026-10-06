Олена Кравець не впізнала 23-річну доньку на нових фото: який вигляд має Марія

Олена Кравець з донькою Марією / © YULA company

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Українська акторка та ведуча Олена Кравець не впізнала старшу доньку Марію на нових фото, якими 23-річна дівчина поділилася у своєму Instagram.

Марія опублікувала серію нових світлин. На них вона постала в незвичному для себе образі. Знімки одразу привернули увагу її мами. Олена Кравець не залишила допис доньки без реакції. Спершу вона навіть вирішила з’ясувати, звідки взялася фотосесія. Схоже, Марія справді зуміла здивувати найближчу людину.

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«Що це за чудовий фотосет, Марусик? Мама не в курсі», — поцікавилася Кравець у коментарях.

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Допис Марії Кравець / © instagram.com/maarriill

Згодом акторка ще раз відреагувала на публікацію доньки, але вже у своїх Instagram-історіях. Цього разу Олена прямо зізналася, що на нових фото їй було складно одразу впізнати Марію.

«Не впізнати рідну доньку на фото», — написала Кравець та позначила галочкою навпроти.

Історія Олени Кравець / © instagram.com/maarriill

Зазначимо, 23-річна Марія давно живе самостійним життям і будує власний шлях окремо від знаменитої мами. Водночас її дитинство тісно було пов’язане зі світом шоубізнесу. Дівчина часто бувала за лаштунками зйомок і виступів «Кварталу». За словами Марії, вона могла засинати просто у гримерці та змалечку звикла до атмосфери знімальних майданчиків.

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець разом із 10-річними дітьми евакуювалась із Києва і показала, де вони тепер живуть.

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